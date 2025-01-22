RHEINLAND-PFALZ – Ministerin Schall unterstreicht die Bedeutung eines gesunden psychosozialen Umfeldes am Arbeitsplatz

Anlässlich des Welttages für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz am 28. April 2026 hat Arbeits- und Sozialministerin Dörte Schall die Bedeutung der psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt hervorgehoben. Der internationale Aktionstag steht in diesem Jahr unter dem Leitmotiv „Für ein gesundes psychosoziales Arbeitsumfeld“. Arbeitsverdichtung und Zeitdruck, anspruchsvolle Kundinnen und Kunden, Stress, Lärm und Hektik sowie mangelnde Unterstützung durch Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen prägen in vielen Bereichen den Arbeitsalltag und können zu erheblichen Belastungen führen.

„Arbeitsschutz umfasst mehr als den Schutz vor Unfällen. Auch psychische Belastungen bei der Arbeit und ihre möglichen negativen Folgen für die Gesundheit der Beschäftigten müssen systematisch betrachtet werden. Es geht um Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie den Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, betonte Arbeitsministerin Dörte Schall.

Eine Gefährdungsbeurteilung, die auch psychische Belastungen berücksichtigt, sei im Arbeitsschutzgesetz als Pflicht verankert. Hier stünden die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Verantwortung. Um Gefährdungen zu erkennen und gezielt Schritte einzuleiten, die akzeptiert und gemeinsam getragen werden, sei die Einbeziehung der Beschäftigten von besonderer Bedeutung, so die Ministerin.

„Gute Arbeit brauche verlässliche Strukturen, eine gesundheitsgerechte Arbeitsorganisation sowie Wertschätzung und einen respektvollen Umgang im Betrieb“, so Ministerin Dörte Schall. Die betriebliche Arbeitsgestaltung sei daher von grundlegender Bedeutung. Klare Aufgaben, eine funktionierende Arbeitsorganisation und eine gesundheitsförderliche Führungskultur bilden die Grundpfeiler, von denen sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen profitieren.

Gewerbeaufsicht unterstützt Unternehmen praxisnah

Die Gewerbeaufsicht der Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd ist als Arbeitsschutzbehörde in Rheinland-Pfalz nah am betrieblichen Geschehen. Sie überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und greift bei Verstößen ein. Gleichzeitig berät sie Unternehmen und Organisationen praxisnah zu ihren Verpflichtungen. In den vergangenen Jahren hat die Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz im Rahmen ihrer Überwachungs- und Beratungstätigkeit verstärkt den Fokus auf psychische Belastungen am Arbeitsplatz gelegt und sich in diesem Zusammenhang aktiv am Arbeitsprogramm „Psyche“ der dritten Periode der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (2021-2025) beteiligt.

Am 28. April findet jährlich der Tag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz statt. Der 2003 von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eingeführte Aktionstag soll weltweit das Bewusstsein für die Prävention von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen stärken und den Arbeitsschutz kontinuierlich weiterentwickeln.