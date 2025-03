RHEINLAND-PFALZ – Ministerin Dörte Schall und Staatssekretär Dr. Denis Alt besuchen Gewinner des Weiterbildungspreises Rheinland-Pfalz 2024

Das Land Rheinland-Pfalz zeichnet alle zwei Jahre gemeinsam mit dem Landesbeirat für Weiterbildung beispielhafte Projekte im Bereich der Weiterbildung aus. Weiterbildungsministerin Dörte Schall und Staatssekretär Dr. Denis Alt besuchen die mit dem Weiterbildungspreis 2024 ausgezeichneten Projekte. Den Auftakt der Besuchsreihe machte die Landeserwachsenenbildung in Bad Kreuznach, die für ihre Projekte „KommunalWahlWerkstatt“ sowie „Ausbildung ‚Nachhaltigkeits-Botschafter*innen für Rheinland-Pfalz’“ mit dem Weiterbildungspreis 2024 ausgezeichnet wurde.

„Unsere Arbeits- und Lebenswelt verändert sich rasant – und mit ihr die Anforderung an unsere Fähigkeiten. Wer den Wandel nicht nur miterleben möchte, sondern ihn aktiv mitgestalten will, braucht dafür die richtigen Werkzeuge. Die innovativen Programme von Weiterbildungsträgern in Rheinland-Pfalz setzen genau da an: Sie unterstützen Menschen in Zeiten des Umbruchs dabei, die eigene Rolle neu zu denken und beruflich am Ball zu bleiben. Gerade in unsicheren Zeiten ist das der Schlüssel für Zukunftssicherheit und den persönlichen Erfolg. Die ausgezeichneten Projekte setzen in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe für eine zukunftsorientierte Erwachsenenbildung. Mit großem Engagement und einer klaren Vision haben die Preisträgerinnen und Preisträger Programme entwickelt, die zeigen, wie wertvoll Weiterbildung für eine dynamische Gesellschaft ist“, erklärte Weiterbildungsministerin Dörte Schall zum Auftakt der Besuchsreihe.

Besonders hervorzuheben sei zudem der Fokus auf die Demokratiebildung und Stärkung des Ehrenamts: „In Zeiten politischer Polarisierung und gesellschaftlicher Herausforderungen sind Programme, die soziales Engagement und demokratische Werte fördern, unverzichtbar für ein starkes, funktionierendes Zusammenleben. Diese Maßnahmen stärken nicht nur die individuellen Fähigkeiten der Teilnehmenden, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander und den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft“, so Ministerin Schall weiter.

Staatssekretär Dr. Denis Alt lobte das Engagement der Preisträgerinnen und Preisträger, ihre Projekte möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen: „Niedrigschwellige Konzepte ermöglichen einer breiten Zielgruppe den Zugang zu Projekten – und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe und Chancengleichheit. Vor allem für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen oder besondere Herausforderungen meistern müssen, ist dieses Engagement von entscheidender Bedeutung“, so der Staatssekretär.