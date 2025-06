RHEINLAND-PFALZ – Medienförderung RLP: Medienschaffende erhalten in ersten Förderrunde 2025 insgesamt 648.894 Euro – Die Vergabejury der Medienförderung RLP GmbH hat in der achten Förderrunde am 02. Juni insgesamt 26 Förderungen beschlossen. 16 Projekte aus dem audio-visuellen Bereich, sieben Games-Projekte sowie drei Stipendien werden mit 648.894 Euro gefördert.

In der ersten Förderrunde 2025 wurden insgesamt 111 Förderanträge über das Internet-Portal der Medienförderung eingereicht, darunter 78 Anträge in der Kategorie „audio-visuelle Projekte“, 22 in der Kategorie Games sowie weitere elf Anträge für ein Stipendium. Die siebenköpfige Jury bewertet entsprechend der Förderrichtlinie Anträge, die einen kulturellen oder wirtschaftlichen Rheinland-Pfalz-Bezug aufweisen.

Audio-visuelle Projekte konnten mit insgesamt 372.894 Euro gefördert werden. Die Games-Projekte werden mit 222.000 Euro gefördert und die Fördersumme für die Stipendien beträgt 54.000 Euro.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in der aktuellen Förderrunde nicht nur die Mittel des Landes verdoppeln konnten, sondern auch insgesamt 26 innovative und kreative Projekte unterstützen dürfen“, sagt die Aufsichtsratsvorsitzende der Medienförderung RLP, Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien. „Besonders hervorzuheben sind dabei zwei außergewöhnliche Vorhaben: ein Forensik-Simulator, der neue spielerische Wege der Wissensvermittlung geht, sowie eine Multi-Channel-Videoinstallation, die innovative Erzählformen belebt. Diese Projekte zeigen eindrucksvoll, wie kreativ und zukunftsweisend die rheinland-pfälzische Medienlandschaft ist.“

„Wir sind seit 2021 auf einem sehr erfreulichen Weg. Unsere geförderten Projekte feiern Erfolge auf internationalen Festivals – von der Berlinale bis nach Shanghai. Auch die Auswahl der Jury in dieser Förderrunde verspricht wieder herausragende Ergebnisse. Ich freue mich sehr, dass wir mit fast 650.000 Euro erneut zahlreiche Talente in Rheinland-Pfalz unterstützen können“, betont Verena Schmidt, Geschäftsführerin der Medienförderung Rheinland-Pfalz GmbH.

Die zweite Förderrunde des Jahres 2025 startet am 1. Juli und endet am 10. Oktober 2025. Die Einreichungen können über die Webseite nach erfolgtem Erstberatungsgespräch erfolgen.

Weitere Informationen zur Medienförderung RLP, zu den Förderrichtlinien und zur Antragstellung finden sich im Internet unter www.mf-rlp.de.