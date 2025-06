RHEINLAND-PFALZ – Marion Paul mit großer Mehrheit als neue Landesbezirksleiterin nominiert

Der Landesbezirksvorstand Rheinland-Pfalz-Saarland der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 in Bad Kreuznach Marion Paul mit einem überzeugenden Ergebnis von 95 Prozent zur Kandidatin für die Nachfolge des bisherigen Landesbezirksleiters Michael Blug nominiert.

Die offizielle Wahl findet im Rahmen einer außerordentlichen Landesbezirkskonferenz am 21. November 2025 in Kirkel statt. Dort werden die Delegierten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland endgültig über die Besetzung der Spitzenposition entscheiden.

Mit Marion Paul schlägt der Vorstand eine erfahrene Gewerkschafterin vor, die sich bereits seit vielen Jahren engagiert für die Interessen der Beschäftigten einsetzt und innerhalb der Organisation hohes Ansehen genießt. Die breite Zustimmung bei ihrer Nominierung unterstreicht das Vertrauen, das sie innerhalb des Landesbezirks genießt.

Michael Blug wird nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit an der Spitze des ver.di-Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland sein Amt im November abgeben.