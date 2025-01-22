RHEINLAND-PFALZ – KOBLENZ – Wichtige Quelle zur Rheinromantik und regionalen Tourismusgeschichte für die Nachwelt gesichert – “Vater Rhein” im Sonderformat – Landesbibliothekszentrum erwirbt 150 Rheinpanoramen aus dem 19. Jahrhundert

Der Rhein übt gestern wie heute eine Faszination aus. So waren im 19. Jahrhundert insbesondere bildliche Darstellungen des Flusses im Panoramaformat sehr beliebt. In handlicher Leporello-Form bildeten sie den Rheinlauf mit Städten und kleinen Orten, Burgen und anderen Sehenswürdigkeiten ab. Stolze 150 Exemplare dieser Rheinpanoramen konnte das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) Anfang Januar 2026 aus Privatbesitz erwerben. Herausragende Exemplare dieser Sammlung wurden am 7. Juli 2026 bei einem Pressetermin präsentiert.

„Die erworbene Sammlung enthält ein breites Spektrum dieser Publikationsgattung“, freut sich Dr. Armin Schlechter, Leiter der Abteilung Sammlungen und Altbestandsexperte im LBZ, über den Neuzugang. „Angefangen von den ersten Panoramen des Bielefelder Künstlers Friedrich Wilhelm Delkeskamp (1794-1872), der bis in die 1860er Jahre Marktführer blieb, über Raubdrucke von Friedrich August Mottu (1786-1828) bis hin zu modernen Rheinpanoramen aus den 1970-er Jahren.“

Die Rheinpanoramen ergänzten im 19. Jahrhundert prachtvoll illustrierte Reisebeschreibungen und die für unterwegs eher praktischen Reisehandbücher. „Die meisten Panoramen beschreiben den Rheinlauf von Mainz bis Köln, es gibt aber auch Ausgaben von Köln nach Mainz, was besonders für Reisende aus England, die in Köln in den Dampfer stiegen, sinnvoll war“, erläutert Dr. Barbara Koelges, Expertin für den historischen Bestand in der Rheinischen Landesbibliothek in der Abteilung Sammlungen im LBZ.

Bei den erworbenen Exemplaren handelt es sich um eine Sammlung der Kunsthistorikerin Hanne Holzhäuer (1937-2026), die 1992 ihre Leidenschaft für Rheinpanoramen entdeckte. 2002 kuratierte sie die Ausstellung „Der Rhein im Panorama“ in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, 2006 im Museum am Strom in Bingen.

Vermittelt wurde der Kauf durch Dr. Rolf-Barnim Foth, der selbst Rheinpanoramen sammelt und seit Jahren in regem Austausch mit Hanne Holzhäuer stand. 2025 erschien sein umfassendes Werk „200 Jahre Rheinpanoramen – Karten, Künstler und Verlage“. Seine kleinere, aus ca. 50 Werken bestehende Sammlung wurde ebenfalls mit angekauft.

„Mit dem Erwerb dieser Sammlung erweitern wir unsere bereits umfangreiche Sammlung an illustrierten Rheinbüchern und historischen Rheinlaufkarten“, ordnet Hans-Günter Scheer, Leiter des Landesbibliothekszentrums, die Bedeutung der Sammlung ein. „Die Rheinpanoramen sind eine Bereicherung für den Sammelschwerpunkt „Mittelrhein“ an unserem Standort Rheinische Landesbibliothek in Koblenz. Sie tragen zudem als wichtige Quelle zur Erforschung der Rheinromantik und der regionalen Tourismusgeschichte bei.“

Die Werke werden im LBZ zunächst im Bibliothekskatalog verzeichnet, danach restauriert und fachgerecht gelagert, um sie für die Nachwelt zu erhalten. In Zukunft werden sie als digitale Kopien über das Portal dilibri (www.dilibri.de) weltweit zu bewundern sein. Dort sind weitere digitalisierte Sammlungen von landeskundlichen Werken zu Rheinland-Pfalz sowie von Beständen aus rheinland-pfälzischen Bibliotheken zu finden.