RHEINLAND-PFALZ – KI-Kurse, Passwortwissen und hybride Formate: DigiNetz startet nach den Sommerferien mit neuen Angeboten – Ministerium stärkte digitale Teilhabe von über 3.500 Teilnehmenden in 2024

Das Landesprojekt „DigiNetz – Bürgernahe Medienkompetenz“ geht in die nächste Runde: Nach den Sommerferien starten in Rheinland-Pfalz erneut zahlreiche Kurse und Sprechstunden rund um digitale Themen – von KI-gestützten Anwendungen über Cybersicherheit bis hin zur Reflexion der eigenen digitalen Spuren. Insgesamt 3.534 Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz haben 2024 von den Angeboten profitiert, die der Verband der Volkshochschulen gemeinsam mit weiteren Weiterbildungseinrichtungen in Form von Sprechstunden und Kursen zu digitalen Themen umgesetzt hat.

„Die Digitalisierung verändert unser Zusammenleben in allen Bereichen. Mit DigiNetz schaffen wir eine solide Grundlage, um mit diesen Veränderungen zurechtzukommen, die Vorteile der digitalen Welt zu nutzen und gleichzeitig die Risiken einschätzen zu können“, betont Dr. Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz. „Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur digitalen Teilhabe und ergänzt so die Angebote der Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter in der Region.“

DigiNetz wird nach den Sommerferien mit vielfältigen Kursangeboten fortgeführt

Das Arbeitsministerium stellt auch 2025 die Finanzierung sicher und setzt das Projekt mit Landesmitteln fort. „Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr zahlreiche Volkshochschulen ihre Expertise, Erfahrungen und Kooperationen in das DigiNetz-Projekt einbringen“, erklärt Ute Friedrich, Direktorin des Verbandes der Volkshochschulen. „An 26 Standorten in Rheinland-Pfalz können wir so ein vielseitiges Angebot zur Förderung digitaler Kompetenzen machen. Die starke Nachfrage im vergangenen Jahr zeigt deutlich, wie groß der Bedarf an alltagsnaher Medienkompetenzvermittlung ist.“

Nach den Sommerferien starten wieder Sprechstunden und Kurse zu digitalen Fragen. Angeboten werden unter anderem Kurse wie „KI-Agents als Content-Maschine“ an der kvhs Mayen-Koblenz, „Digitale Fotobearbeitung am PC: Grundlagen für Einsteiger“ an der kvhs Neuwied, „Digitale Spuren – wo bin ich überall vertreten und was macht das mit mir?“ an der vhs Worms und „Sichere Passwörter und Anmeldeverfahren“ sowie „Ihr eigener Avatar – Erschaffen Sie mit KI Ihren digitalen Zwilling“ an der vhs Hunsrück.

MASTD fördert technische Ausstattung für hybride Lernformate

Ein zentraler Baustein des Projektes ist der Ausbau hybrider Weiterbildungsangebote, die eine Teilnahme vor Ort oder online ermöglichen. Damit werden Barrieren für Menschen im ländlichen Raum oder Personen mit eingeschränkter Mobilität abgebaut. Dazu werden sowohl die technische Ausstattung der beteiligten Bildungseinrichtungen als auch Anwenderschulungen für die Lehrkräfte gefördert.

Das Projekt DigiNetz wurde Ende 2022 ins Leben gerufen und in 2024 mit rund 540.500 Euro aus Landesmitteln gefördert. An dem Projekt beteiligen sich der Verband der Volkshochschulen e.V. als Träger sowie die Weiterbildungsorganisationen Arbeit und Leben Rheinland-Pfalz gGmbH, die Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e.V. (KEB) und die Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen e. V.