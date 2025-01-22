RHEINLAND-PFALZ – Initiative Pop im Rocklab Luxemburg – Kostenfreier Vortrag von Mirko Gläser bietet Einblicke in modernes Musikmarketing Am 16. Juni 2026 lädt die Initiative Pop in Zusammenarbeit mit dem Rocklab Luxemburg Künstler und Musikfachleute zu einer kostenlosen Keynote in Esch-sur-Alzette ein. Unter dem Titel „Music Marketing Hacks – Fresh Ideas for Small Budgets“ wird der Branchenexperte Mirko Gläser (Uncle M) praktische Ansätze für die Navigation durch die heutige Musikmarketing-Landschaft vorstellen.

Die Veranstaltung dient zudem als Vorstellung des Programms der Initiative Pop, einer grenzüberschreitenden Bildungs- und Förderinitiative für aufstrebende Musikmarktakteure in der Großregion (Frankreich, Belgien, Luxemburg, Saarland und Rheinland-Pfalz). Das Programm bietet praxisorientierte Workshops, Einblicke in die Branche und Möglichkeiten zum Aufbau nachhaltiger grenzüberschreitender Netzwerke. Die Bewerbungsphase für die diesjährige Initiative Pop beginnt am 1. Juni 2026. Mirko Gläser ist seit über 25 Jahren ein aktiver Teil der europäischen Musikszene. Als PR-, Marketing- und Labelmanager hat er zur Karriere von Künstlern wie Parkway Drive, The Gaslight Anthem, Flogging Molly, Donots und Boysetsfire beigetragen und dabei mehrere IMPALA Awards gewonnen. Über sein Label Uncle M hat er seit 2011 über 140 Alben veröffentlicht und leitet zudem den Verlag Oh Lumiere Publishing, der mehr als 100 Artists aus verschiedenen Genres vertritt.

In dieser 45-minütigen Keynote gibt Gläser einen ersten Einblick in das praktische Wissen, das im Rahmen von Initiative Pop vermittelt wird. Die Teilnehmer*innen befassen sich mit Themen wie authentischen Indie-Marketingstrategien, dem Einsatz von Nano-Influencern, kreativer Offline-Werbung und der Bedeutung echter Verbindungen zum Publikum in einer fragmentierten und algorithmengesteuerten Branche. Die Keynote richtet sich an alle Musikmarktakteure, die nach praktischen Werkzeugen suchen, um ihre Projekte in der Musikbranche aufzubauen und voranzubringen. Sie bietet einen ersten Einblick in die Denkweise und die Inhalte des Initiative Pop-Programms.

Der Eintritt zur Keynote ist kostenlos. Anmeldung: https://rocklab.lu/shows/music-marketing-hacks/

Das Projekt ist vom Kompetenzzentrum für Popularmusik Rheinland-Pfalz umgesetzt und vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.