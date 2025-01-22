RHEINLAND-PFALZ – Großartige Erfolge für Rheinland-Pfälzer beim Bundeswettbewerb “Jugend musiziert“ in München und Regensburg – 103 Bundespreisträger kommen aus Rheinland-Pfalz

Vom 21. bis 31. Mai 2026 wurde der 63. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in München und Regensburg ausgetragen. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und ist der weltweit renommierteste Jugendmusikwettbewerb seiner Art.

111 Jugendliche aus Rheinland-Pfalz qualifizierten sich im vorangeschalteten Landeswettbewerb in Mainz für die Bundesebene. Davon kehrten nun 103 als Bundespreisträgerinnen und Preisträger zurück; 26 wurden mit einem ersten Bundespreis ausgezeichnet.

Bereits zum 63. Mal fand in diesem Jahr der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Jahr für Jahr motiviert der größte musikalische Jugendwettbewerb Tausende von jungen Musikerinnen und Musikern zu besonderen künstlerischen Leistungen. Mittlerweile ist er eine der wichtigsten Säulen des deutschen Musiklebens und Grundstein für zahlreiche Musikkarrieren.

Der Deutsche Musikrat, die Landesmusikräte, die Regional- und Landesausschüsse „Jugend musiziert“ sowie auf Bundesebene der gleichnamige Projektbeirat, öffentliche Musikschulen, Vereine und Privatpersonen leisten und sichern die organisatorische Durchführung; Bund, Länder und Gemeinden und zahlreiche private sowie öffentliche Geldgeber stellen die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. Die Sparkassen als größter Einzelförderer aus der Wirtschaft engagieren sich ebenfalls seit vielen Jahren bei „Jugend musiziert“. Sie unterstützen den Nachwuchswettbewerb auf allen Wettbewerbsebenen.

Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, würdigte die Leistung der rheinland-pfälzischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Die jungen Musikerinnen und Musiker haben ausgezeichnete Leistungen in ihren Wertungskategorien gezeigt. Sich auf Bundesebene mit den besten Nachwuchsmusikerinnen und -musikern aus ganz Deutschland zu messen und dabei erfolgreich als Preisträgerin oder Preisträger hervorzugehen, verdient höchste Anerkennung. Dazu möchte ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich gratulieren. Ein Dank gilt dabei auch den engagierten Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern, die den Unterricht weitgehend finanzieren und ihre Kinder beim kontinuierlichen Üben unterstützen und motivieren“.

Ergebnisse aller Teilnehmenden des Bundeswettbewerbs finden Sie auf der Homepage des Bundeswettbewerbs unter www.jugend-musiziert.org. Wer einige der Bundespreisträgerinnen und -Preisträger kennenlernen und unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen zum Bundespreisträgerkonzert, das am Sonntag, 27.09.2026, um 17 Uhr im SWR-Studio Kaiserslautern stattfindet.