RHEINLAND-PFALZ – Glasfaser- und Mobilfunkausbau – Ausbau der digitalen Netze weiter auf hohem Niveau – 14. Statusbericht zeigt große Fortschritte bei Glasfaser- und Mobilfunkausbau

Rheinland-Pfalz treibt die digitale Transformation mit großen Schritten voran: Der vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung veröffentlichte 14. Statusbericht „Digitale Infrastrukturen“ belegt beeindruckende Erfolge beim Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen. Die Zahl der Haushalte mit direktem Glasfaseranschluss (FTTB/H) ist im Vergleich zum Vorjahr um über 24 Prozent gestiegen. Damit verfügen bereits 30,85 Prozent aller Haushalte im Land über die zukunftsfähigste Internettechnologie.

„Eine leistungsstarke digitale Infrastruktur ist die Lebensader für ein modernes und zukunftsfähiges Rheinland-Pfalz. Wir wollen, dass alle Menschen – ob in der Stadt oder auf dem Land – gleichermaßen von der Digitalisierung profitieren“, so Digitalisierungsministerin Dörte Schall. „Der aktuelle Statusbericht zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gemeinsam mit unseren Partnern im Netzbündnis arbeiten wir konsequent an unserem Ziel, bis 2030 allen Nachfragenden ein Angebot für eine flächendeckende Gigabit-Versorgung machen zu können,“ betonte Ministerin Schall in Mainz.

Milliarden-Investitionen für schnelles Internet, besonders im ländlichen Raum.

Ein zentraler Treiber des Ausbaus sind die Förderprogramme von Bund, Land und Kommunen. Aktuell werden 61 Förderprojekte mit einem Gesamtfördervolumen von rund 1,5 Milliarden Euro durch Land, Bund und den Kommunen umgesetzt. Allein das Land Rheinland-Pfalz steuert hierzu 538,3 Millionen Euro bei. Von diesen Investitionen profitieren insbesondere ländliche Regionen: Über 212.000 Haushalte, 21.400 Unternehmen sowie 952 Schulen und 732 weitere öffentliche Institutionen erhalten durch die Fördermaßnahmen grundsätzlich Zugang zu schnellem Internet.

Mobilfunkversorgung auf hohem Niveau

Auch im Mobilfunkbereich hat Rheinland-Pfalz eine gute Position im Bundesvergleich erreicht. Dank des erfolgreichen Mobilfunkpakts mit den Netzbetreibern wurden über 4.500 Ausbaumaßnahmen realisiert, darunter 760 komplett neue Mobilfunkstandorte. Die Ergebnisse sind deutlich spürbar: So können 99,84 Prozent der Haushalte auf 4G/LTE zugreifen und 98,53 Prozent der Haushalte bereits auf den neuesten 5G-Standard. Mit der in diesem Jahr auch bundesweit durchgeführten Mobilfunkmesswoche haben Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz bereits zum zweiten Mal landesweit Funklöcher bei der alltäglichen Mobilfunknutzung identifiziert. Diese Auswertungen bilden die Grundlage, um die Versorgung zukünftig weiter zu verbessern.

„Der 14. Statusbericht verdeutlicht, dass Rheinland-Pfalz eine solide Grundlage für die digitale Zukunft geschaffen hat und hierbei nicht nachlässt. Die Landesregierung wird den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen, um das Ziel einer flächendeckenden Gigabit-Versorgung bis 2030 zu erreichen und die Chancen der Digitalisierung für alle nutzbar zu machen“, so Digitalisierungsministerin Dörte Schall abschließend.