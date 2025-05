RHEINLAND-PFALZ – Ganz Deutschland gegen Funklöcher – Rheinland-Pfalz ruft zur Teilnahme an erster bundesweiter Mobilfunkmesswoche auf

Eine stabile Mobilfunkverbindung ist heute unverzichtbar – ob auf dem Weg ins Büro, bei einem Treffen mit Freunden oder beim Spaziergang im Wald. Das Land Rheinland-Pfalz hat deswegen vergangenes Jahr die erste landesweite Mobilfunkmesswoche durchgeführt – und mit den zusätzlich eigens durchgeführten Messfahrten eine wichtige Blaupause für die erste bundesweite Mobilfunkmesswoche geschaffen, die in diesem Jahr vom 26. Mai bis 1. Juni 2025 unter dem Motto „Deutschland Checkt Sein Netz“ stattfinden wird.

„Die Mobilfunkmesswoche mit der App der Bundesnetzagentur ermöglicht eine echte Graswurzelmessung. Als Land haben wir dem Bund 2024 vorgemacht, wie wir viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen und so zusammen eine realitätsnahe Datengrundlage mit Blick auf die erlebte Mobilfunkversorgung erzeugen können. Mit diesen wertvollen Daten wird das Nutzungserlebnis beim Mobilfunk besser abgebildet, als es die offiziell gemeldeten Zahlen der Telekommunikationsunternehmen verlauten lassen. Als Digitalisierungsministerin von Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Digitalministerkonferenz freue ich mich besonders, dass der Bund und die anderen Bundesländer unserem Beispiel gefolgt sind und die Messwoche nun in ganz Deutschland stattfinden wird. Auch in diesem Jahr laden wir alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer herzlich ein, sich an der diesjährigen Mobilfunkmesswoche zu beteiligen“, erklärte die rheinland-pfälzische Digitalisierungsministerin Dörte Schall anlässlich der ersten bundesweiten Mobilfunkmesswoche. Eine hohe Bürgerbeteiligung ermögliche ein besonders präzises Bild der Mobilfunkversorgung in Deutschland.

Die gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und Kommunen ist eine Gelegenheit, aktiv zur langfristigen Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur beizutragen. Nach der ersten landesweiten Mobilfunkmesswoche ist Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr wieder aktiv dabei.

Während der bundesweiten Mobilfunkmesswoche können Interessierte mithilfe Ihres Smartphones und der App der Bundesnetzagentur zur Breitbandmessung die Mobilfunkversorgung in ihrer Umgebung erfassen. Die so erhobenen Daten tragen zu einer Qualitätssteigerung der Mobilfunkversorgung bei. Die Daten fließen anonymisiert in die Funklochkarte des Gigabitgrundbuchs ein.

Alle Informationen zur Mobilfunkmesswoche, zur App und zum Mitmachen sind unter www.check-dein-netz.de zu finden. Das Land Rheinland-Pfalz hatte im Mai 2024 alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, mithilfe der Funkloch-App der Bundesnetzagentur die Netzverfügbarkeit ihrer Mobilfunkanbieter zu erfassen. Auf Basis der gesammelten Daten wurden im Sommer 2024 Schwerpunktmessungen auf einer insgesamt 1.800 Kilometer langen Messroute durch ganz Rheinland-Pfalz durchgeführt. Eine Mobilfunkmesswoche gepaart mit eigens durchgeführten Messungen fand in Deutschland so erstmals in Rheinland-Pfalz statt. Diesem Vorbild aus Rheinland-Pfalz folgend wird der Bund in diesem Jahr dieses Vorgehen ebenfalls umsetzen. Ende letzten Jahres hat das Digitalisierungsministerium den Abschlussbericht zu den Mobilfunkmessungen vorgestellt.