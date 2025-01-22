RHEINLAND-PFALZ – Engagement für Nachhaltigkeit in Alltag und Arbeitswelt – Weiterbildung: Zertifikatsübergabe an die neuen „Nachhaltigkeits-Botschafter -innen Plus“ Rheinland-Pfalz

Mit der feierlichen Übergabe ihrer Zertifikate im Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung Mainz haben die Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildung „Nachhaltigkeits-Botschafter -innen Plus“ ihren Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Die vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung geförderte Qualifizierung der Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz (LEB) beinhaltet zum einen Wissensvermittlung und gleichzeitig die Aneignung praktischer Kompetenzen, um Nachhaltigkeit gezielt in Beruf, Alltag sowie regionalen Projekten einbringen zu können.

Arbeits- und Weiterbildungsministerin Dörte Schall würdigte das Engagement der Teilnehmenden: „Eine nachhaltige Transformation gelingt nur gemeinsam. Mit der Weiterbildung ‚Nachhaltigkeits-Botschafter -innen Plus‘ geben wir Menschen in Rheinland-Pfalz das Handwerkszeug, um Verantwortung zu übernehmen und dort aktiv zu werden, wo sie leben und arbeiten. Sie sind es, die Nachhaltigkeit konkret mit Leben füllen – im Betrieb, im Verein, in der Kommune.“

Das Programm verknüpft fundiertes Wissen zu ökologischer, sozialer, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit mit praxisorientierten Handlungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt steht die konkrete Umsetzung von Projekten vor Ort – etwa durch Nachhaltigkeitstreffs, lokale Initiativen oder innerbetriebliche Maßnahmen. Bereits 2024 fand eine erste Qualifizierung statt, die nun inhaltlich weiterentwickelt wurde. Besonders hervorzuheben sind die neu aufgenommenen Themenfelder Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und Klimakommunikation, mit denen die Weiterbildung gezielt neue Zielgruppen anspricht und weitere Perspektiven eröffnet.

„Wir möchten die Teilnehmenden nicht nur informieren, sondern sie dazu befähigen, nachhaltige Lösungen für ihre persönliche und berufliche Praxis zu entwickeln“, betonte Projektleiter Dr. Gregory Mohr von der LEB Rheinland-Pfalz. „Die Weiterbildung bietet Raum für Austausch, Zusammenarbeit und Inspiration. Viele Absolventinnen und Absolventen starten nun mit konkreten Projektideen, etwa in Kommunen, Betrieben oder Bildungseinrichtungen. Über die landesweit entstehende Netzwerkstruktur bleiben sie miteinander verbunden und unterstützen sich gegenseitig bei der Umsetzung.“

Die Weiterbildung „Nachhaltigkeits-Botschafter*innen Plus“ umfasst insgesamt 41 Unterrichtseinheiten, bestehend aus einem ganztägigen Präsenz-Workshop sowie fünf flexibel wählbaren Online-Modulen. Eine digitale Lernplattform begleitet den Lernprozess, bietet ergänzende Materialien und dient dem Erfahrungsaustausch. Neben den fachlichen Inhalten spielt die praxisnahe Vermittlung eine zentrale Rolle: In Workshops und Diskussionsformaten entwickeln die Teilnehmenden eigene Ansätze, wie sich Nachhaltigkeitsaspekte konkret in Organisationen, Verwaltungen und Betrieben integrieren lassen.

„Das große Interesse zeigt, wie stark das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in Rheinland-Pfalz gewachsen ist“, so Ministerin Schall weiter. „Ich freue mich, dass die Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung mit diesem innovativen Weiterbildungsangebot Menschen dazu befähigt, Verantwortung zu übernehmen und den Wandel aktiv mitzugestalten. Die Absolventinnen und Absolventen tragen dieses Wissen nun in ihre Arbeitswelt und in ihre Regionen – und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“

Die Teilnahme an der Weiterbildung ist kostenfrei und nach dem Bildungsfreistellungsgesetz Rheinland-Pfalz anerkannt. Im Februar 2026 wird eine weitere Qualifizierung starten. Weitere Informationen sowie einen Hinweis zu Anmeldung finden sich auf der Internetseite der Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung unter: https://www.leb-rlp.de/nachhaltigkeit