RHEINLAND-PFALZ – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. – Heiße Tage, kühler Kopf: Angebote für „Mini-Klimaanlagen“ kritisch prüfen

Die aktuellen Hitzewellen lassen die Nachfrage nach Kühlgeräten steigen – und damit auch die Zahl unseriöser Angebote im Internet. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz warnt in diesem Zusammenhang vor irreführender Werbung für kleine, mobile Kühlgeräte. Viele der als „Mini-Klimaanlage“ beworbenen Geräte sind in Wahrheit lediglich Ventilatoren oder Luftkühler, die mit Wasser oder Eis Verdunstungskälte erzeugen. Sie können zwar in unmittelbarer Nähe für ein kühleres Gefühl sorgen, einen ganzen Raum aber in der Regel nicht wirksam herunterkühlen. Werbeversprechen wie „von Ingenieuren entwickelt“ oder „kühlt besser als herkömmliche Split-Klimaanlagen“ sollten skeptisch machen. Verbraucher sollten stattdessen auf plausible und nachprüfbare technische Angaben wie Kühlleistung, Energieverbrauch und empfohlene Raumgröße achten.

Vor einer Kaufentscheidung sollte zunächst der eigene Bedarf geklärt werden. Soll lediglich an einzelnen heißen Tagen für etwas Erfrischung gesorgt werden oder sollen Wohn- oder Schlafräume auch bei längeren Hitzeperioden zuverlässig gekühlt werden? Neben der Raumgröße spielen auch die geplante Nutzungsdauer, das persönliche Wärmeempfinden sowie gesundheitliche Anforderungen eine wichtige Rolle.

Im Vorfeld empfiehlt es sich, zu prüfen, ob sich die Aufheizung der Räume durch außenliegenden Sonnenschutz, Verschattung oder richtiges Lüften in den kühlen Morgen- und Nachtstunden wirksam begrenzen lässt. Diese Maßnahmen sind besonders nachhaltig und kommen ohne zusätzlichen Energieverbrauch aus.

Die Energieexperten der Verbraucherzentrale beraten kostenfrei und unabhängig zum baulichen Hitzeschutz und zu geeigneten Klimageräten an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Die nächsten Sprechstunden der Energieberater finden wie folgt statt: In Betzdorf am Donnerstag, dem 6. August, von 14:15 bis 17:15 Uhr im Rathaus, Zimmer 1.05 in der Hellerstraße 2. Anmeldung unter Tel. 0800 60 75 600 (kostenfrei).

In Altenkirchen am Donnerstag, dem 27. August, von 12 bis 18 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Raum U01 im Untergeschoss, Rathausstraße 13. Anmeldung unter Tel. 02681 850. Energietelefon der Verbraucherzentrale: 0800 / 60 75 600 (kostenfrei), montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.