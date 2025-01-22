RHEINLAND-PFALZ – Ehrungen und neue Vorstandsmitglieder aus Rheinland-Pfalz

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung und der Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen hat der Paritätische Rheinland-Pfalz/Saarland verdiente Persönlichkeiten und Organisationen aus Rheinland-Pfalz für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet und neue Vorstandsmitglieder gewählt. Dem Landesverband sind rund 480 gemeinnützige Organisationen in Rheinland-Pfalz angeschlossen.

Mit dem Respekt-Preis wurden vier rheinland-pfälzische Organisationen geehrt, die sich seit vielen Jahren in herausragender Weise für Teilhabe und soziale Unterstützung einsetzen: die Integrationsbetrieb Gräfendhron gGmbH, die Förder- und Wohnstätten gGmbH, die GFB gGmbH sowie die Lebenshilfe Bad Dürkheim e.V.

„Diese Organisationen leisten seit vielen Jahren hervorragende Arbeit. Ihr Engagement ist beispielhaft und unverzichtbar“, erklärte Landesgeschäftsführer Michael Hamm. „Sie stehen dafür, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf nicht an den Rand gedrängt werden, sondern mitten in unserer Gesellschaft teilhaben können. Mit ihrem täglichen Einsatz tragen sie entscheidend dazu bei, soziale Gerechtigkeit mit Leben zu füllen.“

Auch Persönlichkeiten aus Rheinland-Pfalz wurden für ihre Verdienste geehrt. Besonders gewürdigt wurde Winfried Weber, der sich über mehr als drei Jahrzehnte hinweg im Vorstand engagierte und nun aus diesem Gremium ausscheidet. Für seinen langjährigen Einsatz sprachen Vorstand und Geschäftsführung mit der Verleihung der goldenen Ehrennadel des Verbandes ihren ausdrücklichen Dank aus.

Darüber hinaus wurden Otmar Wegerich, Harald Lenz und Norbert Faul für ihr Engagement geehrt. Sie konnten bei der Veranstaltung jedoch nicht persönlich anwesend sein.

Eine besondere Anerkennung erhielten außerdem Jochen Krentel, ehemaliger Geschäftsführer der Lebenshilfe Altenkirchen, sowie Oswald Fechner, Vorsitzender des ASB Landesverbands Rheinland-Pfalz. Sie wurden für ihr langjähriges Engagement durch den Paritätischen Gesamtverband ausgezeichnet. Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands, Dr. Joachim Rock, hob dabei die Strahlkraft ihres Wirkens hervor, die weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinausreiche.

Im Rahmen der Vorstandswahlen wurden drei neue Mitglieder aus Rheinland-Pfalz in das Gremium gewählt: Mario Habrecht, Geschäftsführer der GFB gGmbH in Hachenburg, Esther Herrmann, Vorsitzende des Landesverbands der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Rheinland-Pfalz, Stefan Rheinheimer, Landesgeschäftsführer des ASB Landesverbands Rheinland-Pfalz.

Die Vorsitzende Gaby Schäfer, die mit großem Vertrauen erneut im Amt bestätigt wurde, betonte: „Die neuen Vorstandsmitglieder passen hervorragend zu uns. Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Arbeit fortsetzen, neue Impulse setzen und die soziale Infrastruktur weiter stärken.“ Fotos: Henning Becker