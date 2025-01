RHEINLAND-PFALZ – Drohende Warnstreiks beim Luftfahrtcaterer Evertaste GmbH in Alzey – Gleiches Geld für gleiche Arbeit erwarten die Beschäftigten

Im aktuellen Tarifkonflikt zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Rheinland-Pfalz-Saarland und der Evertaste GmbH verlief auch die vergangene Verhandlungsrunde ohne Ergebnis. Daher wird es am Standort Alzey zu Warnstreiks kommen, sollte die Arbeitgeberseite am kommenden Montag kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen.

Die Evertaste GmbH mit Sitz in Alzey ist ein Tochterunternehmen der bundesweit agierenden Gate Gourmet. Bis heute existiert bei der Evertaste GmbH ein Haustarifvertrag, während für alle anderen Betriebe der Gate Gourmet Deutschland ein Konzerntarifvertrag mit deutlich besseren Arbeitsbedingungen gilt.

Die Beschäftigten erwarten im Kern von ihrem Arbeitgeber gleiches Geld für gleiche Arbeit und fordern daher u.a. die Anerkennung des Konzernentgelt- und Manteltarifvertrags der Gate Gourmet Deutschland GmbH.

„Diese Forderungen der Beschäftigten in Alzey sind mehr als gerechtfertigt. Tagtäglich sind die Kolleginnen und Kollegen dort im Einsatz um Fluggäste mit köstlichen Gourmet Menüs rund um die Uhr versorgen zu können, während sie selbst kaum genug Geld haben, um den Kühlschrank im eigenen zuhause voll machen zu können. Während an den anderen Gate Group Standorten in Deutschland für die meisten Beschäftigen bei gleicher Arbeit rund 500 € mehr Lohn und Gehalt wie im Alzeyer Unternehmen bezahlt wird, legt der Arbeitgeber allen Ernstes in der vergangenen Verhandlungsrunde ein Angebot mit einer Erhöhung von 125 € vor und will im Gegenzug etwa 60 bis 100 € Erfahrungsstufensteigerung im Monat streichen. Mit einem derzeitigen Einstiegslohn von gerade mal 2.210 € brutto ist das Angebot der Arbeitgeberseite nicht nur eine pure Provokation, sondern es tritt die Anerkennung für die gute Arbeit der Beschäftigten mit den Füßen“, empört sich der zuständige ver.di Verhandlungsführer, Marko Bärschneider.

Er betont, dass es hierauf nur eine Antwort geben könne und die heiße Arbeitsniederlegung. „Wir erwarten von der Arbeitgeberseite nun am kommenden Montag die Vorlage eines echten verhandlungsfähigen Angebotes, was zu einem Tarifergebnis führen kann. Ansonsten muss mit Streiks gerechnet werden“, fordert Bärschneider und weist abschließend darauf hin, dass dann auch Solidaritätsstreiks an anderen Standorten der Gate Gourmet, zum Beispiel in Frankfurt, möglich seien.