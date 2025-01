RHEINLAND-PFALZ – Auftaktveranstaltung der Werbekampagne für die Ausbildung und das Studium in der Pflege: Ein Aufruf zur Nachwuchsgewinnung

Mit einer Auftaktveranstaltung in Mainz wurde die aktualisierte Werbekampagne der Landesregierung für die Pflegeausbildung und das Pflegestudium gestartet. Unter dem Motto „#WerPflegtBewegt“ soll die Kampagne dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung und die Ausbildungsmöglichkeiten des Pflegeberufes zu schärfen und Menschen verschiedener Altersgruppen für eine Ausbildung in der Pflege oder das Pflegestudium begeistern.

Ziel der Kampagne ist es, den Engpass an Fachkräften in der Pflege nachhaltig zu bekämpfen und gleichzeitig die Vielfalt und die gesellschaftliche Bedeutung des Pflegeberufes hervorzuheben. „Pflege ist ein Beruf mit Zukunft, der Menschen in allen Lebensphasen begleitet und unterstützt. Wir wollen talentierte und engagierte Menschen dazu ermutigen, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und dabei ihre eigene berufliche Erfüllung zu finden“, so die Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Dörte Schall in ihrer Eröffnungsrede.

Die Kampagne richtet sich insbesondere an Schulabgängerinnen und Schulabgänger, Studieninteressierte und Menschen, die ein Quereinstieg in die Pflege interessiert. In verschiedenen Medienformaten – von Social Media über Plakate und Kurzporträtfilme von rheinland-pfälzischen Auszubildenden – sollen die vielfältigen Einsatz- und Karrieremöglichkeiten in der Pflege aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden.

„Diese Kampagne soll dazu beitragen, das Bild der Pflege in der Öffentlichkeit zu verändern. Es geht darum, den Pflegeberuf als einen Beruf mit Zukunft, als einen Beruf, der Menschen bewegt, der Menschen inspiriert und zu einer erfüllenden, sinnstiftenden Arbeit führt, zu präsentieren“, betonte Ministerin Schall.

Die Kampagne wird durch die Partnerinnen und Partner der „Fachkräftestrategie Pflege Rheinland-Pfalz 2025“ unterstützt, darunter das Bildungsministerium, das Wissenschaftsministerium, die Pflegekassen, dem Landesverband Pflegebildung RLP e.V., den Bildungseinrichtungen, der PflegeGesellschaft RLP, der Landespflegekammer, ver.di und der Bundesagentur für Arbeit.

Die Werbekampagne beinhaltet Kurzporträts, Plakate und eine Social-Media-Kampagne. Dadurch soll das Thema Pflegeausbildung und Pflegestudium noch intensiver in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden.

„Mit dieser Kampagne setzen wir einen klaren Akzent und zeigen: Die Fachkräftesicherung in der Pflege ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine Daueraufgabe und die zentrale gesellschaftspolitische Herausforderung der nächsten Jahre. Es ist unser aller Aufgabe, eine gute und professionelle pflegerische und medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Dieser Herausforderung stelle ich mich gemeinsam mit unseren rheinland-pfälzischen Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen und in der Pflege“, sagte die Ministerin abschließend. Weitere Informationen zur Kampagne sowie zu den spezifischen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sind auf der offiziellen Website unter www.werpflegtbewegt.de abrufbar.

Fachkräftestrategie Pflege Rheinland-Pfalz 2025: Das Land Rheinland-Pfalz führt gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen und in der Pflege seit über einem Jahrzehnt erfolgreich Initiativen zur Fachkräftesicherung in der Pflege durch. Die neue „Fachkräftestrategie Pflege Rheinland-Pfalz 2025“ wird bis 2028 umgesetzt. Alle Partnerinnen und Partner der Strategie haben dabei Ziele und Maßnahmen in den Themenfeldern: Fachkräftequalifizierung, Fachkräftegewinnung, Fachkräftebindung sowie Digitalisierung und Innovation vereinbart. Nähere Informationen sind unter: https://mastd.rlp.de/themen/pflege/fachkraeftestrategie-pflege-rheinland-pfalz-2025 zu finden.