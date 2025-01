RHEINLAND-PFALZ – Am Montag erste Warnstreiks bei den Stationierungsstreitkräften in Baumholder

Die erste Verhandlungsrunde zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und den Arbeitgebern für die lokalen Beschäftigten bei den Stationierungsstreitkräften endete am 31. Januar 2025 ergebnislos. ver.di ruft die Beschäftigten der Stationierungsstreitkräfte für Montag, 03.02.2025 ab 7 Uhr zum Warnstreik auf. Weitere Warnstreiks werden im Laufe der Woche folgen.

ver.di hatte einen Sockelbetrag von 350 Euro sowie eine Gehaltserhöhung von 3% gefordert. Die Arbeitgeber konnten lediglich ein Angebot von 1,4 % unterbreiten und wiesen darauf hin, dass ihre finanziellen Mittel stark angespannt sind.

In den kommenden Jahren werden viele Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Bereits jetzt sind hunderte Stellen unbesetzt. „Wir sind überzeugt, dass nur attraktive Arbeitsplätze dazu beitragen können, Mitarbeiter zu halten und neue Fachkräfte zu gewinnen. Die Suche nach neuem Personal und jungen Talenten hat in der Wirtschaft bereits begonnen. Aus unserer Sicht besteht hier dringender Handlungsbedarf“, erklärt Susanne Riedel, zuständige Gewerkschaftssekretärin in Rheinland-Pfalz.

Die nächste Verhandlungsrunde für die rund 13.000 Beschäftigten, darunter 9.000 in Rheinland-Pfalz, findet am 24./25.02.2025 statt.