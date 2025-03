RHEINLAND-PFALZ – 13. Statusbericht Digitale Infrastrukturen veröffentlicht: Ausbau in Rheinland-Pfalz schreitet weiter dynamisch voran

„Mehr als zwei Drittel der Haushalte (71,61 Prozent) in Rheinland-Pfalz können bereits in Gigabit-Geschwindigkeit surfen (1 Gbit/s). Allein im geförderten Ausbau werden über 18.181 Glasfaserkilometer in Rheinland-Pfalz neu verlegt. Der 13. Statusbericht Digitale Infrastrukturen belegt: Die Dynamik im Ausbau digitaler Infrastrukturen hält nicht nur an, sie nimmt zu“, erklärte Digitalisierungsministerin Dörte Schall anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen Statusberichts, der im halbjährlichen Turnus den Ausbaufortschritt der digitalen Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz dokumentiert.

Aktuell befinden sich 54 Breitbandprojekte auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte in der Umsetzung. Nach Abschluss dieser Maßnahmen sollen 214.260 Teilnehmende – darunter Privathaushalte, Firmen, Schulen und öffentliche Institutionen – mit schnellem Internet versorgt werden.

Jeder Statusbericht mache das große Engagement der in Rheinland-Pfalz tätigen Telekommunikationsunternehmen sichtbar, betonte die Digitalisierungsministerin. Durch eigenwirtschaftlichen und geförderten Ausbau seien seit 2018 mehr als eine Million Haushalte neu an das Glasfasernetz angebunden worden. Die Graue-Flecken-Förderung ermögliche einen Ausbau auch an Orten, die bislang nicht förderfähig waren. Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz können dadurch mit schnellem Internet surfen. „Unserem Ziel, bis 2030 alle Haushalte sowie Gewerbegebiete und öffentliche Institutionen in Rheinland-Pfalz mit Glasfaser zu versorgen, kommen wir immer näher“, so die Ministerin weiter.

Nach eigenen Angaben hat die Telekommunikationsbranche von Juli 2023 bis Juni 2024 rund 248 Millionen Euro eigenwirtschaftlich investiert und 2.738 Kilometer Glasfaser neu ausgebaut. Der eigenwirtschaftliche Ausbau der Telekommunikationsunternehmen wird flankiert durch die Fördermittel der öffentlichen Hand, die dort eingesetzt werden, wo es der Markt alleine nicht schafft. Aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Kommunen fließen Fördermittel in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden Euro in den geförderten Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz. Das Land Rheinland-Pfalz engagiert sich beim Ausbau der digitalen Infrastrukturen mit Mitteln in einer Höhe von insgesamt 474 Millionen Euro. Die Bundesförderung beträgt 696 Millionen Euro, der Anteil der Kommunen liegt bei 130 Millionen Euro.

„Wir werden auch in diesem Jahr die Bundesförderung für Rheinland-Pfalz mit Landesfördermitteln flankieren und so neue Ausbauprojekte im Land ermöglichen. Der zu Beginn des Jahres gestartete Förderaufruf des Bundes sorgt hier für Kontinuität beim Ausbau der digitalen Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz“, so Digitalisierungsministerin Schall.

Auch der Ausbau der 5G-Mobilfunknetze entwickelt sich in Rheinland-Pfalz dynamisch. Stand Ende 2024 verfügen 97,5 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz über 5G-Mobilfunk. Die Verfügbarkeit von 4G/LTE-Mobilfunk liegt bei 99,2 Prozent.