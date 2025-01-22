RHEINLAND-PFALZ – 1:0 für Vielfalt und Respekt – Woche der Medienkompetenz begeistert von Trier bis Worms

Tausende Rheinland-Pfälzer nutzten die Woche der Medienkompetenz 2026, um Neues auszuprobieren und Wissen zu vertiefen. Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz zieht eine positive Bilanz der Woche der Medienkompetenz 2026, die mit über 170 Angeboten landesweit die Aufmerksamkeit auf den Stellenwert von Medien lenkte.

Von „Fakeshops? Nicht mit mir!“ bis zur Digitalsprechstunde, von Kindern, die Radio machen, bis zu Senioren, die ihr Handy „aufräumen“: Die Woche der Medienkompetenz hielt wieder Programm für alle Altersgruppen bereit. Sie hat zum Ziel, Medienkompetenz-Angebote zu bündeln, Auseinandersetzung mit Medien zu fördern und Hemmschwellen zu senken. Mit Aktionen in ganz Rheinland-Pfalz ist das auch 2026 wieder gelungen.

Die nächste WMK findet vom 7. bis 13. Juni 2027 statt.

„Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation in unserer digitalen Gesellschaft. Die Woche der Medienkompetenz zeigte eindrucksvoll, wie Menschen aller Generationen befähigt werden können, Informationen kritisch einzuordnen, Desinformation zu erkennen und digitale Medien selbstbestimmt zu nutzen. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit ihrem Engagement, während der WMK dazu beigetragen haben, unsere demokratische Medienkultur zu stärken.“, so Staatssekretär Torsten Welling, der Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, Sport, Ehrenamt und Medien.

Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, freut sich über die starke Resonanz: „1:0 für Vielfalt und Respekt, dieses Motto haben die Partner*innen der WMK mit ihren vielfältigen Aktionen eingelöst. Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz möchte Bürger darin stärken, Medien reflektiert zu nutzen und so den Demokratie-Muskel zu trainieren. Die Aktionen der WMK 2026 haben sichtbar gemacht, wie viele Initiativen im Land sich mit uns für Demokratie und Medienbildung einsetzen.“

Über die Woche der Medienkompetenz

Die landesweite Aktionswoche ist eine Initiative der Landesregierung Rheinland-Pfalz und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und wird von nachfolgenden Partnern unterstützt: 05ER Klassenzimmer – 1. FSV Mainz 05 e. V., Allgemeine Zeitung, Arbeit und Leben RLP, Bildungswerk Landessportbund Rheinland-Pfalz, Bildungszentrum BürgerMedien, Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit RLP, Deutschland sicher im Netz, Die Rheinpfalz, Digital-Botschafterinnen und Botschafter RLP, Digital-Kompass, elag – Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in RLP e.V., ePA-Coaches RLP, Katholische Erwachsenenbildung RLP, Katholische Hochschule Mainz, klicksafe, LAG – anderes lernen, Landesbibliothekszentrum Rheinland Pfalz, Landeskriminalamt RLP, Landtag RLP, Landeszentrale für politische Bildung, LEB Landeselternbeirat RLP, leb-rlp – Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung in RLP e.V., Media:BRÜCKE Zweibrücken, Media:FORUM Trier, Media:TOR Speyer, Media:TURM Ludwigshafen, Medienebene – Dein junger Medienverband im Südwesten e.V. (Jugendpresse), OK – Offene Kanäle Rheinland-Pfalz, Ohrenspitzer, Pädagogisches Landesinstitut RLP, Rhein-Zeitung, Rockland Radio, RON TV, RPR1., 17:30 SAT.1 LIVE, SoliNet RLP, Stiftung Lesen, Südwestrundfunk, Trierischer Volksfreund, Verbraucherzentrale RLP, VHS Landesverband RLP. Alle Infos und Aktionen zur Woche der Medienkompetenz unter www.wmk-rlp.de. Foto: Medienanstalt RLP