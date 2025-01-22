RHEINLAND-PFALZ – 1:0 für Vielfalt und Respekt: 7. Woche der Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz – Jetzt Aktionen anmelden

Landesregierung Rheinland-Pfalz und Medienanstalt Rheinland-Pfalz rufen gemeinsam mit 38 Partner-Organisationen zur Teilnahme auf. Was ist ein Deepfake? Wo erhalten Betroffene Hilfe, wenn sie Opfer von Gewalt im Netz werden? Wie erstellt man einen Podcast? Und wie funktioniert eigentlich ein 3-D-Drucker? Auch in diesem Jahr beantwortet die Woche der Medienkompetenz (WMK) wieder diese und weitere Fragen. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz rufen gemeinsam mit 38 Partner-Organisationen landesweit zur Beteiligung auf: Kommunen, schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen, Vereine, Unternehmen und viele mehr können ab sofort eigene Aktionen online anmelden.

Im Rahmen eines Partnertreffens am Montag, 9. März 2026, gaben die Initiatoren der WMK, die Landesregierung Rheinland-Pfalz und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, das Motto der diesjährigen WMK bekannt: „1:0 für Vielfalt und Respekt“ knüpft an sportliche Großereignisse in diesem Jahr an und setzt ein Zeichen für Fairness im Netz. Auf der Webseite www.wmk-rlp.de können ab sofort Aktionen für die WMK 2026 eingestellt werden. Ob Vortrag oder Workshop, Beratung oder Fachinformation: In der Zusammenarbeit der Netzwerkpartner entsteht ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer betont: „Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation für eine lebendige Demokratie im digitalen Zeitalter. Sie stärkt die Fähigkeit, Informationen kritisch einzuordnen, Chancen neuer Technologien verantwortungsvoll zu nutzen und sich respektvoll in öffentliche Debatten einzubringen. Gerade weil sich Meinungen und Inhalte heute so schnell und vielfältig verbreiten, kommt es darauf an, dass Menschen sich selbstbestimmt orientieren und aktiv am gesellschaftlichen Diskurs teilhaben können. Mein herzlicher Dank gilt daher den zahlreichen Partnerinnen und Partnern, die sich auch in diesem Jahr mit vielen Angeboten zu unterschiedlichen Aspekten der Medienkompetenz in ganz Rheinland-Pfalz an der Woche der Medienkompetenz beteiligen. Ich freue mich auf eine erkenntnisreiche und unterhaltsame Woche der Medienkompetenz!“

Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, ergänzt: „Vielfalt und Respekt sind Grundpfeiler unserer Demokratie – online wie offline. Medienkompetenz ermöglicht Orientierung, schützt vor Manipulation und stärkt die freie, verantwortungsbewusste Meinungsbildung. Die Woche der Medienkompetenz zeigt, wie wir gemeinsam für ein faires und vielfältiges Miteinander im Netz eintreten können: Landesregierung, Medienanstalt und zahlreiche Organisationen arbeiten Hand in Hand, um Menschen aller Generationen in Rheinland-Pfalz zu erreichen. Dieses gemeinsame Engagement macht die Aktionswoche zu einem wichtigen Impulsgeber für Teilhabe und Respekt im digitalen Raum.“

Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, fügt hinzu: „Die Angebote rund um Medienkompetenz trainieren den ‚Demokratie-Muskel‘ und fördern Fairplay im Netz, damit Desinformation und Hetze keine Chance haben. Medienkompetenz stärkt Teilhabe, Orientierung und Fairness und damit die demokratische Kultur insgesamt. Wir freuen uns, diesen Ansatz gemeinsam mit den Netzwerkpartnern im Rahmen der WMK 2026 sichtbar zu machen.“ Alle Infos und Aktions-Anmeldungen zur Woche der Medienkompetenz unter www.wmk-rlp.de.