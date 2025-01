RHEINBROHL – Hausfriedensbruch und Diebstahl in Rheinbrohl

In der vergangenen Woche kam es erneut zu Diebstählen und einem Hausfriedensbruch im Ortsbereich Rheinbrohl. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete eine unbekannte Person drei Pakete, die in einer unverschlossenen Gartenhütte an der Hauptstraße in Rheinbrohl abgelegt waren. In der Zeit zwischen Sonntag und Samstag wurde außerdem eine Geldbörse aus einem PKW in der Pfarrer-Volk-Straße entwendet. Der Besitzer hatte die Geldbörse zuvor mit einem sogenannten AirTag ausgestattet, wodurch er dessen Standort lokalisieren konnte. Der AirTag wurde durch die Polizei ohne Geldbörse in einem nahgelegenen Zigarettenautomaten gefunden. Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr wurde ein Ehepaar in der Schulstraße geweckt, als eine verdächtige, männliche Person um die, in der Einfahrt geparkten Autos schlich und anschließend unerlaubt das Grundstück betrat. Die Person ließ sich auch durch Einschalten der Innenbeleuchtung nicht vertreiben und verblieb noch mehrere Minuten auf dem Grundstück.

Etwaige Hinweise zu verdächtigen Personen werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten. Sollten Sie über Videoaufzeichnungen von verdächtigen Personen verfügen, die sich durch besonders gute Bildqualität auszeichnen, können Sie diese per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de senden. Sollten Sie, insbesondere zur Nachtzeit, auf verdächtige Personen auf Ihrem oder fremden Grundstücken aufmerksam werden, wird um unmittelbare telefonisch Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein gebeten. Quelle: Polizei