RHEINBROHL – Diebstahl von Kupferkabel in Rheinbrohl

In der Nacht zwischen Donnerstag, 21. und Freitag, 22. August 2025, wurden auf einer Baustelle in der Hilgersstraße in Rheinbrohl insgesamt fünf hochwertige Kupferkabel durch Unbekannte abgeschnitten und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro. Die Polizei Linz bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 02644-9430 oder per Mail an pilinz@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei