RHEINBROHL – Besuch bei Huber Parking: „Innovativ, erfolgreich und sozial engagiert“

Im Rahmen ihrer Zuhör-Tour besuchte Ellen Demuth gemeinsam mit Verbandsbürgermeister Jan Ermtraud und Ortsbürgermeister Oliver Labonde die Huber Parking Deutschland GmbH in Rheinbrohl. Empfangen wurde die Delegation von Geschäftsführer Erwin Lötsch und Prokurist Ulrich Kröber, die spannende Einblicke in das Unternehmen gaben.

Huber Parking ist ein echter Hidden Champion der Region. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Parkraumsysteme, die weltweit im Einsatz sind – von vollautomatischen Parkhäusern bis hin zu smarten Lösungen für urbane Mobilität. Mit modernster Technologie, nachhaltigen Konzepten und maßgeschneiderten Lösungen trägt Huber Parking dazu bei, den Platzbedarf in Städten zu reduzieren und den Parkkomfort zu erhöhen.

Besonders beeindruckt zeigte sich Ellen Demuth jedoch auch vom sozialen Engagement des Betriebs: „Huber Parking ist nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern übernimmt auch gesellschaftliche Verantwortung. Das Unternehmen unterstützt Vereine und den Sport vor Ort, fördert soziale Projekte und engagiert sich aktiv in der Region – ein echtes Vorbild!“

Das Unternehmen mit Sitz in Rheinbrohl ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und steht für langfristige Beschäftigungsperspektiven. Zudem legt Huber Parking großen Wert auf die Ausbildung und Förderung junger Talente in technischen und kaufmännischen Berufen.

Der Austausch mit regionalen Unternehmen ist für Ellen Demuth ein wichtiger Bestandteil ihrer politischen Arbeit: „Unsere mittelständischen Betriebe sind das Rückgrat der Wirtschaft. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, die Innovation ermöglichen und Arbeitsplätze sichern. Gerade Unternehmen wie Huber Parking zeigen, wie wichtig technologische Entwicklung und soziale Verantwortung für eine zukunftsfähige Wirtschaft sind.“

Ellen Demuth bedankte sich herzlich für die offenen Gespräche und die spannenden Einblicke in das Unternehmen, das mit seiner Kombination aus Innovation, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Engagement einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke der Region leistet.