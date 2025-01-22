RHEINBREITBACH – Was bewegt Rheinbreitbach? Nicole Hahn lädt zum politischen Rundgang ein

VG-Bürgermeisterkandidatin Nicole Hahn sucht am 19. August gemeinsam mit Bürgermeister Roland Thelen das Gespräch vor Ort. Nicole Hahn lädt am Mittwoch, 19. August, um 18:00 Uhr zu einer Ortsbegehung in Rheinbreitbach ein. Treffpunkt ist an der Oberen Burg, Schulstraße 7A, in Rheinbreitbach. Begleitet wird der politische Rundgang von Roland Thelen, Bürgermeister von Rheinbreitbach.

Im Mittelpunkt steht der direkte Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern. Nicole Hahn möchte erfahren, was die Menschen vor Ort bewegt, welche Themen ihnen wichtig sind und wo aus ihrer Sicht in Rheinbreitbach konkret angepackt werden muss. Der Rundgang bietet die Gelegenheit, Anliegen unmittelbar vor Ort anzusprechen und gemeinsam auf Situationen, Ideen und Herausforderungen im Ort zu schauen.

Nicole Hahn kandidiert für die SPD für das Amt der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unkel. Sie ist Vorsitzende der SPD Unkel & Bruchhausen, Mitglied des Stadtrats und seit vielen Jahren ehrenamtlich engagiert. Zudem ist sie selbstständig in den Bereichen Wirtschaft und Kultur tätig. Mit ihrem Wahlkampf setzt sie auf Bürgernähe, persönliche Präsenz und den direkten Austausch.

„Ich möchte zuhören, mit den Menschen ins Gespräch kommen und verstehen, wo vor Ort angepackt werden muss“, so Nicole Hahn. „Gerade bei einer Ortsbegehung wird deutlich, welche Themen die Menschen im Alltag wirklich bewegen.“

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, am Rundgang teilzunehmen. Anliegen können auch per E-Mail an kontakt@nicole-hahn.net gesendet werden.