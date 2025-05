RHEINBREITBACH – Verkehrsunfallflucht in Rheinbreitbach

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 19:45 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in der Bürresheimer Straße in Rheinbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand gegenüber dem Gemeindehaus geparkter VW Golf Plus wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei touchierte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugfront des geparkten VW Golf Plus und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Telefonnummer 02644 / 943-0 zu melden. Quelle Polizei