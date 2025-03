RHEINBREITBACH – Fasten verbindet – Gemeinsames Iftar-Essen am 20. März in Rheinbreitbach

Das nächste Mal „Gemeinsam kochen“ am 20. März fällt sowohl in die christliche als auch muslimische Fastenzeit. Deshalb lädt der Verein Gemeinsam für Vielfalt e.V. zu einer besonderen Veranstaltung ein: Gemeinsam wird an diesem Abend das Fasten mit einem leckeren Abendessen gebrochen. Muslime sagen dazu „Iftar“.

Treffen ist wie immer um 18 Uhr im katholischen Pfarrheim Rheinbreitbach. Damit das Essen pünktlich zum Sonnenuntergang um 19 Uhr beginnen kann, wird ausnahmsweise nicht vor Ort gekocht. Stattdessen sind alle Teilnehmenden gebeten, ein Gericht mitzubringen, was dann geteilt wird. Wie immer soll es ein buntes und internationales Buffet aus Suppen, Salaten, Hauptspeisen und Desserts geben. Wer dabei sein möchte, meldet sich bitte per Mail an julia.frericks@gfv-unkel.de an und schreibt dazu auch das Essen, was mitgebracht wird. Wichtig: Bitte keine Gerichte mit Schweinefleisch oder Alkohol mitbringen. Vegetarische oder vegane Gerichte sind auch willkommen. Der Verein freut sich auf viele neue und bekannte Gesichter und lädt auch Familien herzlich ein. Allen eine schöne und feierliche Fastenzeit!

Foto: Vielfältiges Buffet zum Zusammenstellen ganz nach eigenem Geschmack beim letzten „Gemeinsam kochen“-Abend. Vorbereitet von ca. 40 Teilnehmenden unter dem Motto „Du hast die Wahl“. Foto: Mado Doğan