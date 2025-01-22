RHEIN-WESTERWALD – Naturpark Rhein-Westerwald erhält Auszeichnung als „Qualitäts-Naturpark“

Große Ehre für den Naturpark Rhein-Westerwald: Im Rahmen des diesjährigen Deutschen Naturpark-Tages am Stettiner Haff wurde der Park vom Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) als einer von 14 Naturparken in Deutschland mit dem Titel „Qualitäts-Naturpark“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung basiert auf einem umfangreichen Qualitätscheck mit über 100 Kriterien – von Managementstrukturen über Umweltbildung bis hin zur nachhaltigen Regionalentwicklung. Bewertet werden dabei vier zentrale Handlungsfelder: Naturschutz & Landschaftspflege, Erholung & nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung & Umweltbildung sowie Nachhaltige Regionalentwicklung.

Nach einer umfangreichen Selbsteinschätzung folgt eine Vor-Ort-Prüfung durch unabhängige „Qualitäts-Scouts“. Mindestens 300 von 500 Punkten müssen erreicht werden – der Naturpark Rhein-Westerwald überzeugte auf ganzer Linie und sicherte sich das begehrte Siegel für sieben Jahre.

Mit dem Qualitätssiegel würdigt der VDN nicht nur die bisherige Arbeit, sondern motiviert auch für kommende Projekte. Die Auszeichnung ist ein sichtbares Zeichen für das Engagement des gesamten Naturpark-Teams, in den Bereichen Natur- und Umweltschutz, Besucherfreundlichkeit und nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig dient es als Management-Instrument zur Ermittlung von Stärken und Schwächen, welches eine zielgerichtete Weiterentwicklung des Naturparks ermöglicht.

„Der Naturpark-Rhein-Westerwald gehört bundesweit zu den flächenmäßig kleineren Naturparken mit einer Personalausstattung von nur 2,5 Arbeitsplätzen. Die Erfüllung der hohen Qualitätskriterien und Auszeichnung als Qualitätsnaturpark konnte nur dank der engagierten Zusammenarbeit des Teams und der Unterstützung durch den Vorstand mit der ersten Vorsitzenden, Fürstin zu Wied, erreicht werden,“ betonte Schröer.