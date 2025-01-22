RETTERSEN – Geschwindigkeitskontrollen auf der B 8 bei Rettersen

Dienstag, 07. Oktober 2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Rettersen durch. Hierbei konnten neun Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle Polizei