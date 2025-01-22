RENNEROD Verkehrsunfall in Rennerod eine Person schwer verletzt

Mittwochmorgen, 24. September 2025, gegen 06:53 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in Rennerod, Ortsteil Emmerichenhain, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei rangierte ein 40jähriger Fahrer eines LKW mit seinem Fahrzeug, um das Tankstellengelände zu verlassen. Dabei übersah er eine 54jährige Mitarbeiterin der Tankstelle, die im Rangierbereich des LKW stand und touchierte sie mit dem Fahrzeugheck im Oberkörperbereich. Die Frau wurde dadurch sehr schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle Polizei