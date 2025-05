RENNEROD – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Rennerod Westend.

Am frühen Samstagmorgen, 31. Mai 2025, zwischen 03.56 Uhr und 04.26 Uhr, wurde die Beschilderung und Absperrung der Baustelle Westend in Rennerod, Ortsteil Emmerichenhain durch Unbekannte mutwillig beschädigt und beseitigt. In mindestens einem Fall kam es darüber hinaus dazu, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug durch gezielten Bewurf mit Baustellenmaterial beschädigt wurde. Sollten sie Hinweise zur Identität der Täter geben können, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Westerburg. Quelle Polizei