RENNEROD – Dieb von Grabschmuck auf frischer Tat erwischt

Am 10. Januar 2025, gegen 00:13 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Westerburg am Friedhof in Waigandshain eine verdächtige Person mitsamt ihrem Fahrzeug festgestellt. Bei der Kontrolle wurde im Fahrzeug eine Vielzahl an Grabschmuck aus Metall (Vasen, Grabkreuze, Grablaternen) sowie entsprechendes Werkzeug gefunden und sichergestellt. Gegen die Person wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Bisher konnten noch nicht alle gefundenen Gegenstände den jeweiligen Gräbern zugeordnet werden. Die Polizei Westerburg bittet daher um Mitteilung, insbesondere im Bereich oberer Westerwald (Rennerod, Emmerichenhain, Waigandshain, usw.) wo aktuell oder kürzlich Grabschmuck aus Metall entwendet worden ist. Telefon: 02663-98050, Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei