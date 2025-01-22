RENGSDORF – Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf

Am 02. September 2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17:40Uhr in der Westerwaldstraße in Rengsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei touchierte ein Fahrzeugführer beim Ein-, oder Ausfahren aus einer Parklücke den vorderen geparkten Citroen. Dabei entstand ein Schaden im hinteren linken Bereich. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden. Quelle: Polizei