RENGSDORF – Informationsveranstaltung zum neuen Bestattungsgesetz mit Staatssekretärin Nicole Steingaß – Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann aus dem Wahlkreis Neuwied und die Landtagskandidatin für den Wahlkreis Linz am Rhein/Rengsdorf, Marie-Christin Ockenfels, laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung ein.

Am 05. November um 19 Uhr findet diese Veranstaltung in der Gaststätte Auszeit am Sportplatz, Tannenweg 1, in 56579 Rengsdorf statt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Lana Horstmann und Marie-Christin Ockenfels freuen sich, für diesen Abend Staatssekretärin Nicole Steingaß als Gastrednerin begrüßen zu dürfen.

Welche Möglichkeiten bietet das neue Bestattungsgesetz, welches im Oktober in Kraft getreten ist? Was bedeutet das für Sie und welche Wahlmöglichkeiten gibt es?

Diese Fragen und weitere Inhalte können an dem Abend beantwortet und diskutiert werden. „Das Thema ist vielen Bürgerinnen und Bürgern wichtig, da es letztlich jeden betrifft. Daher möchten wir gerne über das reformierte und somit moderne Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz informieren“ so Lana Horstmann und Marie-Christin Ockenfels.

Zur besseren Planung bitten die Veranstalterinnen um vorherige Anmeldung per E-Mail: wahlkreis@spd-lanahorstmann.de – Anmeldeschluss ist am 27. Oktober 2025 um 12 Uhr.