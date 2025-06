RENGSDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz – Serie zur Wärmepumpe – Teil 3: Mehrere Angebote vergleichen.

Bei jeder größeren Investition empfiehlt es sich, mehrere Angebote für das gewünschte Produkt oder die Dienstleistung einzuholen, um eine Vergleichsgrundlage zu haben und teure Fehlentscheidungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere auch für die Anschaffung und Installation einer Wärmepumpe, da die Preise teils stark variieren. Die Angebote fallen sehr unterschiedlich aus – egal ob Vollständigkeit, Ausführung der technischen Details oder enthaltene Leistungen betrachtet werden. Dadurch ist der Vergleich verschiedener Angebote herausfordernd und die Entscheidung zwischen einem guten und einem schlechten Angebot gar nicht so einfach.

Die Verbraucherzentrale möchte dort ansetzen und bietet Ratsuchenden in Rheinland-Pfalz einen kostenlosen Wärmepumpen-Angebots-Check an. Interessierte senden ein ausgefülltes Datenblatt mit den Angeboten per E-Mail an die Verbraucherzentrale. Anschließend erhalten die Verbraucher die mit Markierungen versehenen Angebote und eine tabellarische Auswertung der wichtigsten technischen Daten. Weitere Infos, das Datenblatt und die E-Mail-Adresse findet man unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/WP-Angebote.

Alle weiterführenden Fragen zum Heizungstausch beantworten die Energieexperten der Verbraucherzentrale an über 70 Standorten unabhängig und kostenlos im Rahmen der Beratungssprechstunde nach Terminvereinbarung.

Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15 bis 18 Uhr wie folgt statt: Rengsdorf: Donnerstag, den 14. August, Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. Obergeschoss (Aufzug vorhanden).

Dierdorf: Donnerstag, den 24. Juli, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 im Dachgeschoss (Aufzug vorhanden). Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter Tel. 02689 291-2105. Energietelefon der Verbraucherzentrale 0800 60 75 600 (kostenfrei) montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr