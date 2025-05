RENGSDORF – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz – Serie zur Wärmepumpe – Teil 2: Die richtige Dimensionierung ist entscheidend.

Wärmepumpen gehören zu den effizientesten und umweltfreundlichsten Heizsystemen – allerdings nur, wenn sie richtig dimensioniert und eingestellt sind. Viele Hausbesitzer lassen sich von Angeboten für zu große oder zu kleine Wärmepumpen verleiten, was entweder die Kosten in die Höhe treibt oder die Lebensdauer der Anlage verkürzt.

Ist die Wärmepumpe zu klein, reicht die Heizleistung an kalten Tagen nicht aus. Ist sie hingegen zu groß, schaltet die Wärmepumpe ständig ein und aus (Takten), was den Verschleiß erhöht und die Lebensdauer verringert.

Die Verbraucherzentrale möchte Ratsuchende bei der Entscheidungsfindung unterstützen und bietet deshalb für rheinland-pfälzische Haushalte, denen bereits ein Wärmepumpen-Angebot vorliegt, einen kostenlosen Wärmepumpen-Angebots-Check an. Sie erhalten nach Einsendung Ihres Angebots und eines ausgefüllten Datenbogens eine ausführliche Bewertung Ihrer Unterlagen durch die Energieberater der Verbraucherzentrale. Alle notwendigen Informationen gibt es unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/WP-Angebote.

Weitere Fragen zum Heizungstausch beantworten die Energieexperten der Verbraucherzentrale an über 70 Standorten unabhängig und kostenlos im Rahmen der Beratungssprechstunde nach Terminvereinbarung. Die Energieberatungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel jeweils donnerstags von 15 – 18 Uhr wie folgt statt: Rengsdorf: Donnerstag, den 12. Juni, Verbandsgemeindeverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43, (Nebeneingang) im 2. Obergeschoss (Aufzug vorhanden). Dierdorf: Donnerstag, den 24. Juli, in der Verbandsgemeindeverwaltung, Neuwieder Str. 7, Zimmer 304 im Dachgeschoss (Aufzug vorhanden).

Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldung unter Tel. 02689 291-2105. Energietelefon der Verbraucherzentrale 0800 60 75 600 (kostenfrei) montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr