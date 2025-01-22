RENGSDORF – Bewegte Wechseljahre – Workshops für Frauen in der Lebensmitte

Die Wechseljahre markieren keinen Abschied, sondern einen Übergang – hin zu mehr Klarheit, innerer Stärke und einem neuen, bewussteren Umgang mit dem eigenen Körper. Mit dem Workshop „Bewegte Wechseljahre“ richtet sich ein neues Angebot gezielt an Frauen in der Lebensmitte, die spüren: Da kommt noch etwas – und zwar von ihnen selbst.

Im Mittelpunkt steht die Erfahrung, dass der Körper in dieser Lebensphase neue Fragen stellt. Statt diese als Störung zu begreifen, laden die Workshops dazu ein, ihnen mit Neugier, Achtsamkeit und Bewegung zu begegnen. Die Teilnehmerinnen erhalten verständliches Wissen rund um Hormone, Körperprozesse und Nährstoffe und erleben achtsame Bewegungsimpulse, die das Spüren, Ankommen und Auftanken unterstützen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Austausch und Reflexion: In einem geschützten Rahmen können Frauen ihre Erfahrungen teilen, sich gegenseitig stärken und neue Perspektiven entwickeln. Ergänzt wird das Angebot durch Impulse zur Selbstfürsorge.

Geleitet werden die Kurse von Andrea Winkler, Tanzpädagoin und systemischer Coach. Ihr Ansatz verbindet Körperwissen, Bewegung und Coaching auf achtsame Weise.

Es gibt in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach 2 Termine:

28.02.26, 10:00-12:30 Uhr in Hausen

18.04.26, 14:30-17:00 Uhr in Ehlscheid

Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder 02634 61113.