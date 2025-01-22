REMAGEN – Neuer Studiengang am Campus Remagen – Hochschule Koblenz startet Bachelor Sustainable Transformation Management

Nachhaltigkeit gehört zu den zentralen Aufgaben unserer Zeit – in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gleichermaßen. Mit dem neuen Bachelor-Studiengang Sustainable Transformation Management (STM) am Campus Remagen bereitet die Hochschule Koblenz Studierende darauf vor, diese Aufgabe aktiv anzugehen.

Ab dem Wintersemester nimmt der internationale Bachelor-Studiengang seinen Betrieb auf. Er verbindet wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen mit echtem Nachhaltigkeitsmanagement und bereitet Studierende darauf vor, Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft aktiv zu gestalten. Der Studiengang ist im Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften verankert und läuft über sechs Semester mit dem Abschluss Bachelor of Arts (180 ECTS).

Interdisziplinär, international, praxisnah

STM verbindet drei Disziplinen: Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und Technologiemanagement. Die Studieninhalte reichen von nachhaltiger Unternehmensführung und ESG-Management über Klimaschutz und digitale Transformation bis hin zu sozialem Unternehmertum und globaler Entwicklungszusammenarbeit.

Der Studiengang ist von Grund auf international ausgerichtet: Rund zwei Drittel der Studierenden kommen aus dem Ausland, aus Ländern wie China, Vietnam und Indonesien. Die Unterrichtssprache ist überwiegend Englisch. Ab dem dritten Semester findet der gesamte Unterricht vollständig auf Englisch statt. Eine besondere Stärke ist der Double-Degree-Pfad: Wer möchte, kann zwei Semester an einer Partnerhochschule im Ausland studieren und zwei Abschlüsse innerhalb eines Studiums erwerben.

Strukturierter Studienaufbau mit Praxisphase

Die ersten beiden Semester vermitteln wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen — in einem hybriden Format gemeinsam mit Studierenden der weltweiten Partnerhochschulen. Im dritten und vierten Semester kommt die gesamte Kohorte am Campus Remagen zusammen. Das fünfte Semester ist der Praxis gewidmet: Praktikum, Start-up-Projekt oder Consulting-Projekt. Das sechste Semester schließt mit der Bachelorarbeit und dem Kolloquium ab.

Karrierechancen mit Zukunft

Absolventinnen und Absolventen sind qualifiziert für Berufsfelder wie Nachhaltigkeitsberatung, CSR-Management, Projektmanagement in öffentlichen Institutionen, NGOs und Entwicklungsorganisationen sowie Social Entrepreneurship – national und international.

„Wir erleben gerade, wie dringend Unternehmen und Gesellschaft Menschen brauchen, die Veränderung nicht verwalten, sondern treiben. Genau dafür bilden wir aus: Mit einem Studiengang, der inhaltliche Tiefe mit echter internationaler Erfahrung verbindet.“ so Prof. Dr. Christian Ganseuer, Studiengangsleiter Sustainable Transformation Management.

Bewerbung und weitere Informationen

Bewerbungen sind vom 15. Mai bis 30. September möglich. Englischkenntnisse (z. B. IELTS 6.0) sind nachzuweisen. Geeignete Bewerberinnen und Bewerber werden zu einem Gespräch auf Englisch eingeladen.