REIFERSCHEID – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Reiferscheid

Am Montag, 27. April 2026, 19:00 Uhr, findet im „Gefrierhäuschen“ Reiferscheid eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erlass der ersten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2026 Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den Rechnungsprüfungsausschuss Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters und des aktuellen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten

Rainer Germscheid, Ortsbürgermeister