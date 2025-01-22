REIFERSCHEID – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Reiferscheid
REIFERSCHEID – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Reiferscheid
Am Montag, 27. April 2026, 19:00 Uhr, findet im „Gefrierhäuschen“ Reiferscheid eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erlass der ersten Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2026
- Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den Rechnungsprüfungsausschuss
- Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters und des aktuellen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
Rainer Germscheid, Ortsbürgermeister