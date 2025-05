REGION – Zertifikatskurs Grundwissen Inklusion

Die Nachfrage nach Inklusionsassistenzen und -begleitungen in Kita und Schule ist groß. Oft sind in diesem Bereich Quereinsteiger tätig. Für diese als auch für pädagogische Fachkräfte, die neu in diesem Bereich arbeiten (möchten), bietet die KreisVolkshochschule Neuwied einen fünftägigen Zertifikatskurs „Grundwissen Inklusion“ an. Der Kurs findet vom 11. Juli bis 12. September in Raubach statt. Unter der fachkundigen Leitung von Helga Gabriele Kober werden folgende Themenschwerpunkte vermittelt: gesetzliche Grundlagen, pädagogische Konzepte, Beobachtungs- und Förderinstrumente, die eigene Haltung, Zusammenarbeit mit Institutionen, die verschiedenen Arten von Behinderungen und Auffälligkeiten, Hilfeplanung, Aufgaben- und Stellenbeschreibung, Erziehungspartnerschaft und Elternarbeit, Sozialberatung und Selbstfürsorge. Das umfassende Fortbildungspaket schließt mit einem vhs-Zertifikat als Inklusionscoach ab. Ausführliche Infos gibt es unter www.kvhs-neuwied.de/G561-25-1 oder besuchen Sie den Stand der kvhs am 3. Juni von 9 bis 12 Uhr auf dem Kita-Infotag in der Agentur für Arbeit in Neuwied.