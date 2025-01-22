REGION WESTERWALD – Eine spannende Reise in artenreiche Tierwelten – Familientagesfahrt der drei Westerwälder Kreisjugendpflegen führt am 30. Mai 2026 in die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist das Ziel einer Familientagesfahrt der Kreisjugendpflegen der Landkreise Neuwied und Altenkirchen und des Westerwaldkreises am 30. Mai 2026. Einen Tag lang führt die Reise in die wunderbare Tierwelt des Gelsenkirchener Zoos. Der Zoo ist in die drei Erlebniswelten Afrika, Alaska und Asien unterteilt, wobei diese Welten aber nicht nur von den „typischen“ Vertretern des jeweiligen Kontinentes bewohnt sind.

Gekennzeichnet ist die Zoom Erlebniswelt durch Artenreichtum, über 100 Tierarten gibt es hier zu sehen. Neben Hyänen und Meerkatzen finden sich auch Löwen, Nashörner, Eisbären und Rentiere im Zoom Gelsenkirchen vertreten; Orang-Utans, Kodiakbären und Wölfe sind dort ebenfalls zu bestaunen. Zudem besitzt der Gelsenkirchener Zoo die größte Seelöwenanlage Europas. Auf der Basis eines in Europa einzigartigen Zoo-Konzepts leben die Tiere in natürlichem Lebensraum, in dem sie sich nahezu frei bewegen können. Die Begegnung mit den Tieren ohne sichtbare Barrieren, ist das Motto der Zoom Erlebniswelt. Geboten wird somit ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Die Familienfahrt kostet für Erwachsene 23 Euro, für Kinder unter 12 Jahren 15 Euro und für Kinder ab 12 Jahren 18 Euro. Im Preis enthalten sind sowohl die An- und Abreise im Bus als auch der Eintritt in den Zoo. Abfahrtsorte sind Montabaur, Willroth und Altenkirchen, bei der Anmeldung wird darum gebeten, den gewünschten Abfahrtsort anzugeben. Anmeldungen nimmt die Kreisjugendpflege des Westerwaldkreises unter folgenden Kontaktdaten entgegen: Tamara Bürck – Tamara.Buerck@westerwaldkreis.de – Telefon: 02602/ 124 – 317. Wer diese tolle Gelegenheit nutzen möchte, sollte sich schnell anmelden, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Foto: wwa