REGION – Von Bibern, Vögeln, Wildkatzen, Wölfen und Wald – Naturschutzinitiative (NI) präsentiert abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm 2026 für den Westerwald

Die Naturschutzinitiative (NI) lädt auch in diesem Jahr wieder alle Naturfreunde, Familien und Kinder herzlich zu einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm ein.

Wolf-Sonntage – Der Wolf ist wieder da – Zurück, um zu bleiben

Die große Nachfrage der „Wolf-Sonntage“ im letzten Jahr bestätigt: Das Interesse an dem Thema Wolf ist groß und die richtige Aufklärung wichtig. An insgesamt drei Wolf-Sonntagen informiert die NI auch in diesem Jahr sachlich und auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu diesem wichtigen Thema und zeigt Möglichkeiten zu einem friedlichen Zusammenleben auf. Die Wolf-Sonntage finden am 29.03.2026, 19.07.2026 und 06.09.2026 jeweils von 11:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr im Oberwesterwald statt.

Vogelstimmenkonzert an der Nister bei Marienstatt

Im Frühling erobern die Vögel singend Brutrevier und Weibchen. Den bezaubernden Frühlingsstimmen der Natur geht die NI mit der Ornithologin Heide Bollen am Sonntag, dem 19.04.2026 von 08:00 Uhr bis ca. 11:00 Uhr auf die Spur. Vogelbeobachtungen und Artenbestimmungen werden hier vermittelt und erlebt.

Biber-Sonntage

Los geht es am Sonntag, dem 03. Mai mit dem ersten Biber-Sonntag 2026. Die Exkursion vermittelt den Teilnehmern spannende Eindrücke in die sich entwickelnde und ständig verändernde natürliche Dynamik im Jahreskreislauf des vom Biber geschaffenen Biotops in Freilingen. Weitere Termine sind der 19.07.2026 und 06.09.2026 jeweils von 11.00 Uhr bis ca.13.00 Uhr.

Naturschutzgebiet Nauberg – Ein ökologisches Juwel im Oberwesterwald

Der Nauberg ist ein unzerschnittener, bewaldeter Höhenrücken mit einem einzigartigen „Buchenwald auf Basalt“. Bei der naturkundlichen Wanderung am Sonntag, dem 03.05.2026 von 10.30 Uhr bis ca. 14.30 Uhr wird viel Wissenswertes über den alten Wald, seine biologische Vielfalt und wertvollen Lebensraum vermittelt. Die Leitung haben Harry Neumann, Landesvorsitzender der Naturschutzinitiative e.V. (NI) und weitere Naturwissenschaftler und Biologen der NI.

Nachtigallen und mehr im Engerser Feld bei Neuwied

Das Engerser Feld bei Neuwied ist eines der bedeutendsten Vogelschutzgebiete im nördlichen Rheinland-Pfalz. Auch die Nachtigall ist hier heimisch. Bei dieser Exkursion gehen die Teilnehmer auf eine spannende Entdeckungsreise in die Vogelwelt des Engerser Feld. Mit etwas Glück lauschen sie dem legendären, vielstrophigen Lied der Nachtigall. Die beiden Abendexkursionen sind für den 09.05.2026 und den 16.05.2026 geplant, jeweils von 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr.

Wildkräuterführung im Klostergarten Marienstatt

Kräuterexpertin und Katharina Kindgen, NI, führt die Teilnehmer in die Wildkräuterwelt des Klosters Marienstatt und vermittelt auch viel Wissenswertes über die Geschichte des Klosters. Unter welchen Kriterien haben es die Pflanzen geschafft, in den Klostergarten zu kommen? Dies und mehr Erstaunliches lernen die Teilnehmer am 14.06.2026 von 10:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr.

Ökologische Wiederbewaldung – Mit der Natur zusammenarbeiten

Störereignisse, verursacht durch Feuer, Sturm, Dürre, Insekten sind nichts Neues. Sie kommen sowohl im Urwald, als auch in bewirtschafteten Wäldern vor. Andreas Schäfer, Revierleiter des Forstreviers Marienstatt, geht bei dieser lehrreichen Exkursion der Fragestellung nach, wie wir Menschen damit umgehen. Die unterschiedlichen Exkursionspunkte am Samstag, dem 13.06.2026 von 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr zeigen Wege auf, wie eine Wiederbewaldung mit minimalen statt schematischen Handlungen gelingt.

Nationales Naturerbe Stegskopf – im wilden Paradies

Unter der Leitung von Bundesförster Christof Hast, Harry Neumann, Landesvorsitzender der NI sowie weiterer Biologen und Naturwissenschaftlern der NI führt diese erlebnisreiche Exkursion am Samstag, dem 04.07.2026 von 10:30 bis ca. 15:30 Uhr in die Waldwildnis des Nationalen Naturerbe Stegskopf – Hotspot der Biodiversität. Den Teilnehmern erwartet eine vielseitige, erlebnisreiche und fachlich exzellente Veranstaltung.

Die große Reise der Zugvögel an der Westerwälder Seenplatte

Millionen Vögel brechen zur großen Wanderung auf. Auch bei uns überwintern viele gefiederte Gäste aus den nördlichen Regionen. Die Westerwälder Seenplatte ist ein landesweit bedeutendes Gebiet für den Vogelzug und es gibt dort viel zu entdecken. Heide Bollen, Ornithologin der NI, nimmt Naturinteressierte am Sonntag, dem 11.10.2026 von 09.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Zugvögel und erklärt, welche erstaunlichen Leistungen Zugvögel Jahr für Jahr vollbringen.