REGION – Vom Fußballplatz auf die Tanzfläche: Petra und Ecki tanzen Discofox

Manchmal schlägt das Leben erstmal einen Haken: So war es auch bei Petra Lahnstein aus Molsberg und Ecki May aus Neuwied. Ecki war früher mit ganzem Herzen Fußballer. Doch vor etwa zehn Jahren entdeckte er das Tanzen für sich – und es wurde zu seiner neuen großen Leidenschaft. Seine Partnerin Petra hatte schon immer getanzt, allerdings Gardetanz und Showtanz. Sie holte mit den Rot-Weissen-Funken sogar einen Deutschen Meistertitel. Bei brannten also für den Discofox – hatte aber erstmal nicht den richtigen Partner für das Turnier-Tanzen.

Eckis tanzte zwar mit verschiedenen Partnerinnen auf unterschiedlichen Leveln und in verschiedenen Vereinen, doch „die Eine“, mit der alles passte, war nicht dabei. Schließlich traf er Petra über eine Online-Plattform, die Tänzerinnen und Tänzer zusammenbringt. Doch noch vor dem ersten Treffen sagte Ecki ab. Weil er meinte, inzwischen die richtige Partnerin gefunden zu haben. Das hielt aber nicht lange und so rief er wieder bei Petra an.

Sie war zwar gerade beruflich und familiär stark belastet. Trotzdem traf sie Ecki beim Discofox-Training beim TGC Redoute – und es war sofort klar, dass die Chemie auf der Tanzfläche stimmte. Die beiden tanzten auch erste Discofox-Turniere. Doch Petras beruflicher Stress und ihre Belastung durch die familiäre Situation waren zu groß: Sie entschied sie sich schweren Herzens, die Turniertanz-Partnerschaft mit Ecki zu beenden. Dann aber wurde alles wieder besser.

Ecki hatte inzwischen eine andere Tanzpartnerin gefunden, allerdings ohne Turnierambitionen. Petra probierte beim TGC Redoute Line Dance aus. Doch so richtig konnte das ihre Leidenschaft für den Discofox nicht ersetzen. Schließlich fasste sie sich ein Herz und fragte Ecki nach einer zweiten Chance. Er willigte ein, und die beiden gingen wieder zum Discofox-Training, ganz unverbindlich und erstmal nicht mit der Absicht, wieder Turniere zu tanzen.

Im Oktober 2024 waren Petra und Ecki offiziell doch wieder ein Turnierpaar. Und beim ersten TAF-Turnier in Oberhausen traten sie zur Sichtung an und überraschten alle: Sie gewannen das Turnier in der Klasse A3. Nur wenige Wochen später folgte der 2. Platz bei der Westdeutschen Meisterschaft in Frankfurt. Jetzt bereiten sich die beiden voller Vorfreude auf die TAF-Süddeutschen Meisterschaft im Discofox am 14. Juni in Koblenz vor. Ihr Motto ist wieder: „Einfach zeigen, wie gerne wir tanzen – und dann mal sehen, wofür es reicht.“

Die TAF Süddeutsche Meisterschaft im Discofox wird auch in diesem Jahr wieder in Koblenz ausgetragen – und sie verspricht wieder ein mitreißendes Tanzspektakel! Gemeinsam mit dem TGC Redoute wird das Turnier am 14. Juni 2025 im Vereinsheim des größten Tanzsportvereins in Rheinland-Pfalz in Koblenz ausgetragen.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und bietet nicht nur hochklassige Wettkämpfe für die Turnierpaare, sondern auch spannende Wettbewerbe für Hobbytänzer. Neben der Meisterschaft gibt es wieder das Hobbyturnier, bei dem Paare aus dem Breitensport auf das Parkett gehen. Und außerdem auch wieder eine Jack & Jill-Veranstaltung, bei der die Discofox-Paare vorher zufällig ausgelost werden.

Alle Details zur TAF Süddeutschen Meisterschaft im Discofox sind im offiziellen TAF-Turnierkalender im Internet (https://taf-germany.de/turniere/turnier-kalender/discofox-turnierinfo/) zu finden oder auf der Homepage des TGC Redoute Koblenz und Neuwied e.V. (https://tgc-redoute.de).

Wer sich das Discofox-Turnier beim TGC Redoute Koblenz und Neuwied ansehen und sich vorab noch einen Sitzplatz sichern will oder Fragen oder Anregungen hat, wendet sich bitte an Marion Zeschmann. Sie steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung: m.zeschmann@tgc-redoute.de. Foto: Diana Kaschel