REGION – Umzug geplant? Umgehend Zählerstand melden – Neues Gesetz zu Meldefristen: Rückwirkende An- und Abmeldungen sind nicht mehr möglich

Wer zukünftig einen Umzug plant, sollte sich rechtzeitig bei den Stadtwerken Neuwied (SWN) melden: Denn rückwirkende An- oder Abmeldungen sind ab jetzt nicht mehr möglich. Hintergrund ist eine neue gesetzliche Regelung, die die Meldefristen in der Energiebranche drastisch ändert und einschränkt. „Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das: An- und Abmeldungen sind nur noch zu einem zukünftigen Termin möglich“, sagt Sven Stauf von den SWN. „Früher konnte man seine Ein- und Auszüge noch bis zu 6 Wochen nach dem Umzug bei uns melden. Das geht ab jetzt nicht mehr.“

Wer sich nicht rechtzeitig abmeldet, riskiert Konsequenzen: „In solchen Fällen zahlt der ausgezogene Kunde die Energiekosten des Nachmieters bis zur fristgerechten Abmeldung“, erklärt Stauf.

Um das zu vermeiden, muss der geplante Umzug zwingend vor dem tatsächlichen Ein- oder Auszugstermin bei den SWN gemeldet werden. „Im Optimalfall sollte man uns mindestens 14 Tage vor der Schlüsselübergabe informieren, damit wir für einen reibungslosen Ablauf ohne Verzögerungen sorgen können“, betont Stauf. „Die Zählerstände am Auszugstag sollten uns zudem zeitnah nach der Wohnungsübergabe mitgeteilt werden.“