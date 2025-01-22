REGION – Silber für die Chorakademie beim Landeswettbewerb „Jugend singt“

Für eine großartige chorische Leistung wurde die Chorakademie der Musikschule der Homburgischen Gemeinden beim Landeswettbewerb „Jugend singt“ in Essen mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Dabei war der Wettbewerb für die jungen Sängerinnen und Sänger des Knaben- und Mädchenchores der Bergischen Akademie für Vokalmusik in mehrfacher Hinsicht besonders: Der Chor der Akademie, die zur Musikschule der Homburgischen Gemeinden gehört, hat als einziger Chor überhaupt aus dem Oberbergischen, Rheinisch-Bergischen und Rhein-Sieg-Kreis am Landeswettbewerb teilgenommen. Außerdem war der Chor der einzige gemischtstimmig singende Kinderchor mit einer Männerstimme bei einem Durchschnittsalter von gerade mal 10,5 Jahren. Hier macht sich das Konzept des Chorleiters Dirk van Betteray bezahlt, der den Chor 2009 gegründet hat und jetzt gemeinsam mit Mira Caputo leitet: jährlich werden neue Kinder aufgenommen, später nach einem kleinen Vorsingen im Vorchor musikalisch gesondert geschult und möglichst früh in den Gesamtchor integriert.

Chor und Chorleiter sind sehr glücklich über das erzielte Ergebnis für einen sehr abwechslungsreichen und anspruchsvollen Auftritt. Dieser bestand nicht nur aus mehrstimmigem Gesang mit Chorwerken vom Mittelalter über einen Chor aus Joseph Haydns „Schöpfung“ bis hin zum bekannten „The Rhythm of Life“, sondern auch aus einer durchdachten Chorchoreographie.

Für Kinder ab der ersten Grundschulklasse, die Interesse haben, Teil der Chorakademie zu werden, gibt es im Juni wieder eine Schnupperprobe. Nähere Informationen gibt es bei der Musikschule der Homburgischen Gemeinden in Wiehl (02262-99260, j.wolfslast@wiehl.de, www.mdhg.de). Die Chorakademie freut sich über neue Mitglieder.

Fotos: Jessica Wolfslast