REGION – „Siegtal pur“: Bewährtes Konzept mit einigen Neuerungen – Siegburg/Betzdorf/Siegen/Netphen.

Die Kette gereinigt und geölt? Der Sattel eingestellt und ausreichend Luft in den Reifen? Wer hinter diesen Fragen einen Haken setzen kann, dürfte sich den 6. Juli schon längst im Kalender markiert haben – es sei denn, man ist nicht gerne draußen unterwegs und schon gar nicht in Gemeinschaft. Denn: An diesem Sonntag wird „Siegtal pur“ als das große Fahrrad-Event der Region Tausende von Radlerinnen und Radlern sowie Inline-Skater auf die Bundes- und Landesstraßen locken. Die haben dann wieder freie Fahrt entlang der Sieg – durch Rheinland, Westerwald und Siegerland. Und passend zu seinem 50-jährigen Bestehen ist diesmal auch wieder der Kreis Siegen-Wittgenstein dabei, sodass den Teilnehmenden in den drei Kreise SI, AK und SU eine Strecke von rund 110 Kilometern zur Verfügung steht.

Mittlerweile sind die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen, am (bewährten) Konzept wird weitgehend festgehalten. An dieser Stelle noch einmal der wichtige Hinweis: Trotz der im Juli startenden Großbaustelle auf der B 62 in Niederschelderhütte kann dieser Bereich bei „Siegtal pur“ problemlos passiert werden – aber hier bitte besondere Vorsicht walten lassen. Um den Lückenschluss bei Etzbach/Pirzenthal zu gewährleisten, wird das THW wie gewohnt im Vorfeld der Veranstaltung eine Behelfsbrücke über die Sieg installieren.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen im Überblick:

Die Strecke: Je nach Blickwinkel, beginnt oder endet die Strecke in Siegburg bzw. in Netphen. In Au (Sieg) und in Niederschelden werden jeweils die Kreis- und Landesgrenzen überquert.

Die Gastronomie: Kein Teilnehmer wird bei „Siegtal pur“ verhungern und verdursten. Viele Vereine und andere Anbieter tischen entlang der Strecke Essen und Getränke auf, oftmals mit musikalischer Begleitung.

Der Pannen-Service: „Erste Hilfe“ am Fahrrad wird in Eitorf, Dattenfeld, Etzbach (erstmals), Wallmenroth, am „Durchbruch“ in Brachbach sowie an der HTS-Anschlusstelle Siegen-Eiserfeld geleistet. Für menschliche Blessuren stehen vielerorts das DRK sowie der MHD bereit.

Die Neuerungen: Aufgrund der Baustelle wird direkt vor der Erzquell-Brauerei kein Programm stattfinden, das Ausweichgelände liegt gegenüber hinter der Siegbrücke an der Einmündung zur Stahlwerkstraße. In Freusburg wird das Sommerfest am Bürgerhaus diesmal von allen Ortsvereinen organisiert und in Kirchen (am Bauhof) stellt sich „Siegtal Musicals“ vor. Am Kreisel in Betzdorf steigt eine größere Party mit der Band „UnArt“, präsentiert vom Karnevalsverein Scheuerfeld.

Das Rahmenprogramm: Nicht nur unmittelbar an der Straße wird einiges geboten, so lohnen sich z.B. in Hennef Abstecher zum Weldergoverner Gassenflohmarkt, in Eitorf zur Aktion „aufgeSCHLOSSen für Kunst“ am Schloss Merten oder in Siegen zum Sommerfest am Oberen Schloss.

Die Bahn: Die S-Bahn aus Richtung Köln verkehrt bei „Siegtal pur“ bis Wissen. Darüber hinaus will die Bahn Sonderzüge im Stundentakt als Ergänzung zu den bestehenden Linien einsetzen.