REGION – Sardinien – Smaragdküste und wilde Berglandschaft

In diesem Jahr führte die Studienreise der KreisVolkshochschule Neuwied knapp 30 Teilnehmende unter Begleitung von Simone Kirst nach Sardinien. Bei strahlendem Sonnenschein erwartete die Gruppe ein Hotel in bester Strandlage. Dies war zugleich Ausgangspunkt der Ausflüge und Besichtigungen im Norden der wunderschönen italienischen Insel. Das Programm bot viel Abwechslung: eine Minikreuzfahrt führte zur Inselgruppe La Maddalena, die neben einer schmucken Altstadt mit Stränden und Wasser in jeglichen Blautönen begeistert. Auch Castelsardo mit seiner Festung, Alghero an der Westküste und die beeindruckende romanische Kirche in Sassari standen auf dem Programm. Ein Highlight war das traditionelle sardische Hirtenessen nach der Besichtigung des Gebirgsdorfs Orgosolo im sogenannten Barbarenland.

Bei ausreichend Zeit zur freien Verfügung bot die Reise unter deutschsprachiger Reiseleitung eine gute Mischung aus Kultur, Natur und Erholung. Wer sich für die Reiseangebote der kvhs Neuwied interessiert, kann sich direkt bei Simone Kirst unter s.kirst@kvhs-nr.de melden und wird informiert, sobald es nähere Informationen zur Reise 2026 gibt.