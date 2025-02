REGION – Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt zum GirlsDay: Ministerpräsident treffen, Politikerinnen und Politiker befragen, Debatte im Plenarsaal verfolgen

„Die Zukunft gehört Dir!“: Unter diesem Motto steht der diesjährige GirlsDay am 3. April 2025, an dem sich auch die SPD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz wieder intensiv beteiligt. An diesem Tag eröffnen die Abgeordneten der Fraktion Mädchen ab 14 Jahren die Möglichkeit, Parlamentsluft zu schnuppern und alles über Politik zu fragen, was man schon immer wissen wollte. Mädchen aus dem Landkreis Altenkirchen können sich dafür ab sofort bei der SPD-Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler bewerben, um am 3. April in Mainz einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen des Landtags zu werfen, mit vielen Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen und an einem spannenden Programm teilzunehmen.

„Ein erklärtes Ziel der Sozialdemokratie, an dem auch wir als Landtagsfraktion intensiv arbeiten ist: Mehr Frauen in der Politik – egal ob auf Kommunal-, Landes-, Bundes- oder Europaebene“, sagt Bätzing-Lichtenthäler. „Mit unserer Einladung zum GirlsDay nach Mainz wollen wir jungen Frauen die vielseitige Arbeit von Politikern zeigen und sie ermutigen, selbst den Weg in die Politik zu nehmen.“

Die Teilnehmerinnen werden von der Landtagsabgeordneten mit nach Mainz genommen, treffen bei ihrem Besuch der SPD-Landtagsfraktion mehrere SPD-Abgeordnete, können die Politikerinnen und Politiker direkt befragen und auch die Sitzung des Landtags an diesem Tag von der Besuchertribüne aus verfolgen. Darüber hinaus steht ein Treffen mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer ebenso auf dem Programm, wie eine Führung durch das Abgeordnetenhaus und den Landtag. Am Abend erfolgt die gemeinsame Rückfahrt.

Anmeldung: Wer Interesse hat, kann sich bis zum 5. März 2025 an das Wahlkreisbüro der SPD-Abgeordneten Bätzing-Lichtenthäler wenden: E-Mail: post@baetzing-lichtenthaeler.de oder Telefon 02741/25454.