REGION – Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf Sommertour 2025 – Zuhören, wo Politik wirken soll

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler geht auch in diesem Sommer wieder auf Sommertour durch ihren Wahlkreis. In den kommenden Wochen besucht sie zahlreiche soziale Einrichtungen, Unternehmen, Initiativen, kommunale Gremien und viele weitere Akteure – direkt vor Ort, mitten im Alltag der Region.

„Ich will wissen, was die Menschen bewegt – nicht aus zweiter Hand, sondern im direkten Gespräch“, so Bätzing-Lichtenthäler. „Nur wer zuhört, kann Politik machen, die wirklich ankommt.“

Die Sommertour führt sie quer durch den Kreis – vom Seniorenbeirat über Bildungs- und Pflegeeinrichtungen bis hin zu Handwerksbetrieben, Tourismusprojekten oder Sicherheitsdiensten. Thematisch reicht die Spannbreite von Soziales und Familie über Bildung und Pflege bis hin zu Industrie, Mobilität und dem Ehrenamt.

Jeder Tourtag steht dabei unter einem eigenen thematischen Schwerpunkt – von „Pflege“ über „Bildung“ bis hin zu „Sicherheit“ –, um gezielt unterschiedliche gesellschaftliche Perspektiven und Herausforderungen in den Blick zu nehmen.

Für Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist diese Sommertour mehr als ein Terminblock im Kalender – sie ist Ausdruck eines Politikverständnisses, das sie seit über 20 Jahren lebt: rausgehen, zuhören, ansprechbar sein. Ob als Bundestagsabgeordnete, Ministerin oder heute als Fraktionsvorsitzende im Landtag – der direkte Austausch mit den Menschen in der Region steht für sie immer im Mittelpunkt.

„Ich treffe Menschen, die Verantwortung übernehmen – oft mit großem Engagement und wenig Sichtbarkeit. Diese Begegnungen sind für meine Arbeit im Landtag unbezahlbar.“

Was sie dabei besonders interessiert: Wo hakt es im Alltag? Wo braucht es politische Unterstützung? Aber auch: Was funktioniert gut – und warum?

„Gerade in ländlichen Regionen wie unserer ist es wichtig, dass Politik nicht nur reagiert, sondern hinhört, vorausschauend plant und verlässlich ansprechbar ist“, betont Bätzing-Lichtenthäler. „Dafür bin ich unterwegs – und das nicht nur im Sommer, sondern seit über zwei Jahrzehnten. #mittendrin, weil es genau dort zählt.“