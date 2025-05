REGION – Rehkitze in der Natur belassen

Bei Auffinden von Jungwild, insbesondere von einzelnen Rehkitzen, sollte nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass das Tier vom Muttertier nicht angenommen oder verstoßen wurde. Vereinzelt kam es in letzter Zeit vor, dass Jungtiere aus falsch verstandener Tierliebe durch Spaziergänger mitgenommen oder vom Straßenrand entfernt und mit Decken eingepackt wurden.

Hierdurch kann es später in der Regel nicht mehr dem Muttertier zugeführt werden. Bei Auffinden eines Rehkitzes, insbesondere an stark befahrenen Straßen, sollte der zuständige Jagdpächter oder die Polizei verständigt werden. An das Tier sollte nicht herangetreten werden. Quelle Polizei