REGION – Neuer kirchenmusikalischer Ausbildungsgang im Oberbergischen Kreis

Mit Beginn des kommenden Jahres 2026 bieten die Seelsorgebereichskirchenmusiker des Oberbergischen Kreises zusammen mit dem Erzbistum Köln wieder einen neuen kirchenmusikalischen Ausbildungslehrgang an. Ziel dieser Ausbil­dung ist die Qualifizierung zum nebenberuflichen kirchenmusikalischen Dienst. Sie führt zum Abschluß der C-Prü­fung entspre­chend der vom Erzbistum Köln erlassenen Prü­fungsordnung und wird von allen deut­schen Diöze­sen aner­kannt. Die gesamte Dauer der Ausbildung beträgt zwei Jahre. Die Aus­bildung um­faßt fol­gende Unterrichtsfä­cher: Li­turgik, Singen und Sprechen, Grego­rianischer Cho­ral, Deutscher Li­turgiegesang, Chorleitung, Li­turgisches Or­gelspiel, Orgellitera­turspiel, Ton­satz, Gehörbil­dung, Parti­turspiel, Musikge­schichte, Or­gelkunde. Der Unter­richt in den Fächern Orgelliteraturspiel und Li­turgisches Orgel­spiel wird in der Re­gel wö­chentlich durch den jeweiligen Seelsorgebereichskirchenmusiker vor Ort er­teilt. Der gemeinsame übrige Unterricht wird in Köln erteilt. Er findet samstags zwischen 12.30 und 17 Uhr in der Kölner Musikhochschule statt. Die allge­meinen Schulferien sind unterrichtsfreie Zeiten. Die Unterrichtsgebühr für den ge­samten Unterricht beträgt mo­natlich 80,00 Euro incl. Gesangsunterricht. Für den Ein­tritt in die­sen Ausbildungsgang ist eine Aufnahmeprüfung erfor­derlich, die am 10. Januar 2026 stattfindet. In­formationen zum Aus­bildungsgang und den Aufnahmebedingungen (Anmeldefrist bis zum 06. Dezember 2025) erteilen die Seelsorgebereichskirchenmusiker Dr. Dirk van Betteray (015 111 000 891) für Morsbach, Friesenhagen und Wildbergerhütte sowie Michael Bischof (02293 816605) für Wiehl, Nümbrecht, Waldbröl und Denklingen oder das Referat Kir­chenmusik im Erzbistum Köln Tel. 0221 1642-1166.