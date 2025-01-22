REGION – Naturgenuss-Offensive für Rindfleisch aus der Region – Westerwälder Beef Wochen wollen im Mai und Juni für die Qualität und die Vielfalt regionalen Rindfleischs sensibilisieren

Die 3. Naturgenuss Westerwälder Beef Wochen wollen im Mai und Juni Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch die heimische Gastronomie, für die Qualität und die Vielfalt regionalen Rindfleischs sensibilisieren. Rund zehn Aktionen laden zu Information, Erlebnis und Genuss bei Erzeugern und Gastgebern der Regionalinitiative ein.

Limousin, Charolais, Black Angus, Galloway oder Schottisches Hochlandrind sind für Rindfleisch-Liebhaberinnen und -liebhaber wohlklingende Namen, denn sie stehen für exzellente Fleischrinderrassen, die alle auch im Westerwald gehalten und zumeist über die Höfe direktvermarktet werden. Der Westerwald bietet bestes Weideland für die zahlreichen Rinderrassen, die hier -oft sogar oft in Bio-Qualität aufgezogen- als Garant für einzigartigen Fleischgenuss stehen. „In der Westerwälder Naturgenuss Netzwerkinitiative von Naturpark Rhein Westerwald und Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied sind alleine schon um die 25 der rund 70 Erzeugerbetriebe Rinderhalter, die ihr Fleisch über den Verkauf ab Hof einem qualitätsorientierten Publikum anbieten. Es müssen also keine weiten Wege zurückgelegt werden, will man an gutes Rindfleisch aus der Region gelangen“, wirbt Landrat Achim Hallerbach für die Top-Ressource aus der Westerwälder Natur.

Obwohl der Westerwald mit diesem Thema fast eine Art Alleinstellungsmerkmal herausgebildet hat, ist es dennoch vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht bewusst, an welcher guten regionalen Lebensmittel-Quelle sie quasi in Nachbarschaft wohnen. Es ist Zeit, dass sich daran etwas ändert, finden Irmgard Schröer, Geschäftsführerin des Naturparks Rhein Westerwald und Jörg Hohenadl, Mitarbeiter der Kreis-Wirtschaftsförderung und Projektleiter der Naturgenuss Initiative:

„Die Westerwälder Beef Wochen sollen deshalb von Mai bis Juni auf das besonders breit gefächerte Rindfleischangebot der Naturgenuss Erzeuger-Höfe aufmerksam machen.

Ein bunter Reigen von Veranstaltungen ist dafür geschnürt, der den Genuss und das konkrete Kennenlernen von Rinderrassen, Zubereitungsarten und Rindfleischerzeugern im Fokus hat“, erläutern die beiden Experten.

Auch Landrat Achim Hallerbach, der die Bedeutung dieser Regionalinitiative seit dem Start Ende 2019 immer wieder hervorhebt und mit unterstützt, sieht die Westerwälder Rindfleischwochen als wichtigen Schritt im Ausbau der regionalen Wirtschaftskreisläufe. Darüber hinaus verdeutlichen diese Aktionen den Qualitätsanspruch, dem sich die Region Westerwald auch in vielen anderen Feldern verpflichtet fühlt. „Wir können stolz auf die gute Verfügbarkeit regionalen Rindfleischs sein und sollten auch im Konsumentenverhalten immer wieder den Blick zuerst auf die regionalen Angebote werfen. Ihr Absatz sorgt für den Erhalt unserer Infrastruktur jetzt und zukünftig und zahlt auch auf die aktuellen Themen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein“, betont der Kreischef und lädt ein, die geplanten Aktionen zu besuchen.

Während eines Beef-Tastings am 31. Mai in der Grillschule DIE IDEE in Herschbach wird das Fleisch von sieben verschiedenen Rinderrassen verkostet. Eine Beef- und Wein Naturgenuss-Wanderung in Leutesdorf am 13. Juni verbindet wiederum Landschaftserlebnis mit Weingenuss und Open Air-Rindfleischverkostung. Das Nose-to-Tail Menü am 12. Juni im Restaurant Zur Traube in der Kulturstadt Unkel ist ein ganz besonderes Feinschmecker-Angebot, das weit und breit seines Gleichen sucht und längst vergessene Teile des Rinds kulinarisch zu neuen Ehren bringt. Ein sommerliches BBQ-Buffet im Landhotel Fernblick in Hümmerich und der Rindfleisch-Grillworkshop am 6. Juni in der Grillschule DIE IDEE in Herschbach zeigen, wie heimisches Rindfleisch am Grill perfekt gelingen kann. Abgerundet werden die Aktionen durch weitere Individual Angebote der Partner.

Alle Angebote finden sich auf der Homepage von Naturgenuss unter

www.naturgenuss-partner.de.

Die Beef-Wochen Aktionen 2026:

Beef Tasting in der Grillschule (So., 31. Mai, 11-15 Uhr), DIE IDEE/Grillschule, Herschbach

Beef BBQ – Sommerliches Grillbuffet (Sa., 6. Juni, 18 Uhr), Landhotel Fernblick, Hümmerich

Westerwald Beef Grillkurs (Sa., 6. Juni, 11 Uhr), DIE IDEE/Grillschule, Herschbach

Nose to tail Menü (Fr., 12. Juni, 18 Uhr), Restaurant Zur Traube, Unkel

Raus ins Grüne mit Beef & Burger (Sa., 13. Juni, 14-17 Uhr), Müllers Hofladen, Kausen

Naturgenuss Wanderung „Wein & Beef“ (Sa., 13. Juni, 11.30 Uhr), VVV Leutesdorf, Leutesdorf & Naturgenuss

Beef à la Carte (Juni 2026), Hotel Heinz, Höhr-Grenzhausen

Beef Wochen in der Mühle (Juni 2026), Thalhauser Mühle, Thalhausen

Bio-Beef in der Bildungslücke (Mai-Juni 2026), food hotel, Neuwied

Dry aged Beef für Feinschmecker (Mai-Juni 2026), Burgmetzgerei Botte, Hartenfels & Botte Boxen Selters/Montabaur

Hinterwälder Rind vom Feinsten (Mai-Juni 2026), Malberghütte, Hausen

Zebu Rind Kennenlern-Aktion (Mai-Juni 2026), Hofgut Salzberg, Steinebach a. d. Wied

Mittagstisch-Gourmet-Lunch (Do. im Mai-Juni, nicht an Feiertagen), Metzgerei Wienen, Bad Marienberg